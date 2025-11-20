Bra, due nuovi impianti semaforici per gli attraversamenti pedonali in zona stazione

L’amministrazione comunale di Bra ha stanziato 50mila euro (comprendendo fondazioni, impianti e lanterne) per la messa a punto di due nuovi impianti semaforici. Gli interventi sono iniziati questa settimana e prevedono l'installazione all’estremità dei due attraversamenti pedonali tra la stazione e piazza Roma.

L’assessore alla Viabilità, Walter Gramaglia, specifica: “I semafori verranno attivati in una zona molto congestionata e saranno quindi di grande aiuto per la circolazione stradale e dei pedoni. Nelle ore di punta funzioneranno secondo un’impostazione a tempo: al verde, saranno concessi 25-30 secondi per il passaggio dei pedoni, mentre il tempo per il passaggio delle auto sarà di un minuto e mezzo. Il tutto segnalato da un contasecondi e coordinato con il passaggio a livello ferroviario. Il timer sarà regolato a mezzogiorno e nella fascia serale. Nelle ore non di punta, invece, il semaforo sarà sempre verde per le auto e, in questo caso, sarà a chiamata per i pedoni. Lo scopo è di compattare attraversamenti e passaggi di auto. Il passaggio sarà segnalato anche da un cicalino sonoro”.

Gramaglia conclude: “Gli studi di viabilità attestano che questi provvedimenti porteranno a un miglioramento del 30% dei tempi di attesa"