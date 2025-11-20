NUOTO / Sara Curtis tra i 32 azzurri scelti per i campionati europei in vasca corta

L'Italnuoto parteciperà con trentadue atleti (12 femmine e 20 maschi) alla 23ª edizione dei campionati europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre per la prima volta a Lublino, in Polonia.

Gli azzurri, tra i protagonisti delle recenti edizioni, hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell'ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini.

Saranno regolarmente presenti in Polonia i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Singapore 2025 Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana).

Ma saranno anche tanti i giovani presenti, per un settore sempre in evoluzione e capace di sfornare costantemente talenti di grande livello: su tutti Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis; debutto in nazionale assoluta per la quattordicenne Alessandra Mao, per Agata Maria Ambler, Irene Burato e Paola Borrelli; per Giovanni Guatti, la cui storia ricorda quella di Matteo Restivo essendo anch'egli friuliano ma da anni residente a Firenze, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. Presenti i capitani Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri.

Il direttore tecnico Cesare Butini, in accordo con la commissione tecnica, ha dunque selezionato: Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Sara Curtis (Esercito/CS Roero), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Alessandra Mao (Team Veneto), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Agata Maria Ambler (Team Veneto), Anita Gastaldi (Carabinieri/VO2), Irene Burato (Team Veneto), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H. Sport), Christian Bacico (Esecito/Como Nuoto Recoaro), Federico Burdisso (Esercito), Michele Busa (Fiamme Oro/Imolanuoto), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Giovanni Guatti (RN Florentia), Francesco Lazzari (Sport Club Ispra), Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino), Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) e Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino).

La presentazione di Cesare Butini. "La rassegna continentale in vasca corta rappresenta il primo appuntamento internazionale di rilievo di una stagione agonistica che sarà molto intensa; in estate avremo infatti prima i campionati europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto, e successivamente i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 20 al 26 agosto. E' un'annata importante, che ci consentirà di visionare e valutare tanti giovani e di alimentare la base per la composizione della squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Quindi con le convocazioni abbiamo deciso di favorire ulteriormente il ricambio generazione, già avviato coi mondiali di Budapest in vasca corta e di Singapore; abbiamo inserito nel gruppo, inoltre, Alessandra Mao e Paola Borrelli che nella passata stagione avevano ottenuto il tempo individuale per la rassegna iridata pur non partecipandovi perché impegnate nelle manifestazioni giovanili. Ci aspettiamo sempre molto dalle staffette che rappresentano il termometro della profondità della squadra e dell'intero movimento. Sono sicuro che anche agli europei di Lublino otterremo grandi risulati e faremo emozionare il pubblico da casa; questa sinergia tra giovani ed esperti c'ha sempre premiato".