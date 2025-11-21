Aspettando il natale: tre sabati di festa con Campagna Amica

Si avvicina il Natale e, tra le attività che animeranno dicembre, Coldiretti Cuneo propone “Aspettando il Natale”, il programma di iniziative firmate Campagna Amica dedicato al buon cibo, alla sostenibilità e a un modo di vivere le feste più attento e consapevole. L’appuntamento è per tre sabati – 6, 13 e 20 dicembre – al mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione a Cuneo.

Ad inaugurare questa edizione sarà, sabato 6 dicembre, la grande novità di quest’anno: la vendita degli alberi di Natale, protagonisti indiscussi della giornata. Durante la mattinata sarà proposto un laboratorio didattico in cui i bambini potranno cimentarsi nella preparazione di creative decorazioni natalizie personalizzate.

Sabato 13 e sabato 20 dicembre i più piccoli potranno cimentarsi nella preparazione di biscotti natalizi e del pan di zenzero.

Un mercato contadino addobbato a festa, degustazioni guidate e momenti dedicati alle tradizioni natalizie renderanno l’atmosfera ancora più magica.

In tutte e tre gli appuntamenti sarà possibile comporre, grazie ai consigli dei produttori agricoli, cesti natalizi personalizzati Campagna Amica con le prelibatezze a Km zero presenti al mercato.

“Quest’anno – sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – vogliamo offrire ai cittadini un Natale ancora più vicino alle nostre aziende agricole, dando spazio non solo ai cesti e alle tipicità locali ma anche a iniziative come la vendita degli alberi di Natale coltivati responsabilmente e i laboratori didattici. Scegliere Campagna Amica significa portare in casa qualità, sostenibilità e sostegno concreto all’agricoltura cuneese”.

“Le tre giornate che abbiamo organizzato – evidenzia Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo – permettono ai consumatori di vivere il mercato in modo nuovo: dalle degustazioni guidate alla creazione dei cesti personalizzati, fino alla scoperta degli alberi di Natale del territorio, una proposta che unisce tradizione e attenzione all’ambiente. È un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dei nostri produttori e scegliere doni autentici, buoni e legati alla nostra terra”.