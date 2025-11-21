Il Barbaresco dei Produttori nella top ten di "Wine Spectator": "Riconoscimento che nasce dalla forza della cooperazione sul territorio"

Il risultato ottenuto da Produttori del Barbaresco è di quelli che segnano un percorso intero. Il Barbaresco 2021 della storica cantina cooperativa ha conquistato la settima posizione nella classifica dei 100 migliori vini dell’anno stilata da Wine Spectator, una delle graduatorie più influenti a livello internazionale. Un riconoscimento prestigioso che premia non solo un’etichetta, ma un modello di cooperazione radicato, coerente e capace di affermarsi sui mercati mondiali.

Enrico Vezza, presidente della Cantina Produttori del Barbaresco, ha commentato: «Questo riconoscimento è il risultato della dedizione dei nostri soci, famiglie che ogni giorno lavorano le loro vigne con un senso profondo di responsabilità condivisa. Sentirsi parte di una storia comune significa contribuire a un progetto che cresce grazie all’impegno di tutti. La Top 10 di Wine Spectator conferma il valore del lavoro nel nostro settore quando è orientato alla qualità e alla cura del territorio».

Ma facciamo un passo indietro e scopriamo da dove ha inizio tutto.

Fondata nel 1958 dal parroco don Fiorino Marengo, la cantina nacque da una scelta in controtendenza per l’epoca: dedicarsi esclusivamente al Barbaresco. In anni in cui Dolcetto e Barbera garantivano una via più semplice e immediata, puntare tutto su un prodotto come il Barbaresco significava assumersi un rischio e, allo stesso tempo, impegnarsi a perseguire una qualità senza compromessi. Una scelta audace, che avrebbe segnato l’identità della cantina fino a renderla un unicum nel panorama vitivinicolo italiano.

I 19 soci fondatori, cuore pulsante della cooperativa, portarono in dote alcuni dei vigneti più vocati del territorio. Questo patrimonio comune ha rappresentato il punto di partenza per una crescita costruita passo dopo passo: quando, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, i mercati iniziarono a privilegiare l’eccellenza rispetto alla quantità, i Produttori del Barbaresco erano già in grado di proporre uno stile rigoroso, riconoscibile e credibile. Un modello che ha continuato a rafforzarsi e che oggi rappresenta uno standard per la denominazione. L’ennesima dimostrazione che insieme è davvero possibile fare la differenza.

Coerenza e lungimiranza, dunque. Oggi la cantina cooperativa, aderente a Confcooperative, riunisce 54 soci che lavorano 120 dei circa 800 ettari complessivi della denominazione.

Un’estensione che consente di garantire uniformità stilistica e continuità qualitativa, grazie a un sistema di conferimento e remunerazione basato sulla qualità delle uve. Le famiglie che fanno parte della cooperativa condividono lo stesso obiettivo: valorizzare i propri vigneti contribuendo a un progetto collettivo che negli anni ha conquistato la fiducia dei mercati internazionali. Le tre etichette principali, Barbaresco, Nebbiolo Langhe e Barbaresco Riserva, rappresentano una produzione essenziale per volumi, ma ampia nella profondità delle interpretazioni.

Il risultato ottenuto da Wine Spectator assume un valore ulteriore perché premia un’annata non Riserva, confermando la solidità dell’intera produzione e la capacità della cantina di proporre un livello qualitativo costante. È anche il riconoscimento del lavoro del team tecnico guidato dall’enologo Fabio Accomasso, custode di uno stile che coniuga precisione, equilibrio e rispetto dei vigneti dei soci: «Il 2021 è stata un’annata praticamente perfetta a Barbaresco, che ci ha permesso di iniziare la vendemmia il 6 ottobre. Una stagione vegetativa ideale e soprattutto un fine stagione autunno perfetto, con notti fredde e giornate calde, ideale per l’accumulazione di aromi, colore e intensità. Questo riconoscimento premia il lavoro svolto – ha commentato Accomasso - e rappresenta una grande soddisfazione».

Mario Sacco, presidente Confcooperative Piemonte Sud, ha concluso: «Il risultato ottenuto dai Produttori del Barbaresco conferma quanto la cooperazione possa essere un modello di eccellenza, capace di unire competenze, visione e senso di appartenenza. Questa cantina rappresenta al meglio la capacità delle comunità locali di esprimere valore attraverso il lavoro condiviso, portando nel mondo un’identità territoriale forte e riconoscibile».

[Una veduta del cru Pajè]