A Martiniana Po si racconta il primo tunnel delle Alpi: “Il Buco di Viso” narrato da Sergio Beccio

L’associazione Culturale “Giovanni Netu Borgna” di Martiniana Po ospiterà domenica 23 novembre, alle 16, la presentazione del libro “Il Buco di Viso. Per orizzonte le alpi, per confine il cielo” di Sergio Beccio, edito da Fusta, attraverso una conferenza dedicata alla storia e al fascino del celebre traforo alpino.

L’incontro rientra nel ciclo de “Il tè culturale della domenica”, ad ingresso gratuito, si terrà nella sede dell'associazione in via Marconi 8.

L’autore narra anche attraverso immagini la storia di una straordinaria opera d’ingegneria. Il libro “Il Buco di Viso” racconta del primo tunnel scavato attraverso le Alpi tra Italia e Francia; un’opera visionaria realizzata nel 1480 per volontà del Marchese di Saluzzo Ludovico II, allo scopo di agevolare i commerci transfrontalieri evitando il difficile Colle delle Traversette.

Situato a 2.882 metri di altitudine, nel cuore del massiccio del Monviso, il tunnel rappresenta un autentico capolavoro dell’ingegneria medievale. Esso ha conosciuto alterne vicende di chiusura e riapertura, dovute alle complesse condizioni climatiche della zona.

La più recente riqualificazione risale al 2014, quando grazie a una collaborazione transfrontaliera tra istituzioni italiane e francesi, il tunnel è stato reso fruibile anche a fini turistici.

Il libro è frutto di un lavoro approfondito che ha visto la partecipazione del professor Gianantonio Gilli e dello storico Giorgio Di Francesco, arricchendosi di prospettive storiche e culturali.

Sergio Beccio, autore del volume, ha alle spalle una lunga carriera nel campo dell’aerodinamica sperimentale. Ha collaborato con marchi prestigiosi del design e dell’automotive come Italdesign di Giorgetto Giugiaro, Bertone, Pininfarina, FIAT-Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Osella.

Parallelamente, Beccio ha ricoperto importanti ruoli nel campo della tutela e valorizzazione del territorio alpino: è stato primo Presidente del Sistema delle aree protette del fiume Po – tratto cuneese, nonché Presidente dell’Isca (Istituto Superiore di Cultura Alpina), con sede a Ostana. L’Istituto è noto per aver prodotto numerosi volumi dedicati alla storia e alla cultura popolare della valle Po. Attualmente è Consigliere dell’ente Parco del Monviso

La presentazione del libro sarà molto più di un semplice incontro letterario: sarà un invito a guardare alle montagne non solo come confine geografico, ma come spazio di incontro tra popoli, saperi e storie secolari.

Durante la conferenza sarà possibile rinnovare la tessera associativa per l’anno 2025/2026. Per informazioni è possibile contattare il numero 345-4534564. Ingresso libero.



