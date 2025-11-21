Bra, Paparelli one man show al Caffè Letterario di Albedo

La satira in Granda si chiama Danilo Paparelli. Le sue vignette sono veri e propri editoriali illustrati. I suoi personaggi, le maschere di una nuova commedia all’italiana.

L’artista cuneese è stato ospite del Caffè Letterario di Albedo, dove ha dato vita ad uno show che il pubblico bello comodo nella sala di BrArte ricorderà a lungo. Calorosi applausi hanno accolto il simpatico mattatore, che ha trasformato la serata di giovedì 20 novembre in un evento col botto, sottoponendosi per due ore al fuoco di fila delle domande.

L’incontro ha preso le mosse dalla ricca selezione di opere, circa 20mila vignette, una carrellata di avvenimenti e personaggi visti attraverso la lente distorta della satira, che spesso sfida i diktat del potere e ne rivela le contraddizioni.

Soddisfazione per Flavia Barberis, presidente di Albedo: «E stato un grande piacere avere un ospite così importante. La satira è uno dei mezzi più potenti ed intelligenti per fare informazione e Danilo Paparelli ne è uno degli esponenti più autorevoli».

Al termine Paparelli ha firmato le copie del libro Sciabordio, realizzato insieme a Franco Luigi Carena. Il sottotitolo è “Ridere per pensare”, perché le sue vignette fanno sorridere e sorridere fa bene a tutti, nonostante tutto.

La platea

All’inizio ha portato il saluto, a nome dell’amministrazione, la consigliera comunale Marina Isu, che ha parlato i termini lusinghieri del Caffè letterario, evento culturale promosso dall’associazione Albedo, in collaborazione con Slow Food Bra e l’alto patrocinio della Città di Bra. In platea anche Agata Comandè, presidente di BrArte, Riccarda Bravi del Panathlon, Stefano Milanesio, presidente dell’Anioc Bra, Armando Verrua, neo Gran Maestro della Confraternita della Salsiccia di Bra, Matteo Gotta, presidente dell’associazione Dreaming In Art, gli scrittori Pino Berrino e Gigi Vaira, fino allo special guest Alessandro Bosio, blogger da migliaia di visualizzazioni. Insomma, tutti ottimi endorsement, non c’è che dire.

Il Caffè letterario minuto per minuto

Ciliegina sulla torta: il Caffè letterario minuto per minuto a cura della giornalista del Nuovo Braidese, Alessandra Forlani Vaira.

«La serata del Caffè letterario di giovedì 20 novembre ha visto protagonista il vignettista Danilo Paparelli, firma prestigiosa di famose testate giornalistiche. Una serata frizzante e divertente, magistralmente condotta da Silvia Gullino e Gianni Milanesio che hanno incalzato l'ospite con domande curiose le cui risposte si sono trasformate in piccoli racconti di tutta una vita, spaziando fra l'arte della satira e il mondo delle associazioni. In un'epoca in cui fare satira non è affatto semplice, dove spesso si viene tollerati e per mantenere l'equilibrio occorre camminare come sulle uova, Danilo Paparelli si conquista un posto nel cuore dei grandi, da papa Francesco al Presidente della Repubblica Mattarella, passando per personaggi famosi dello sport e della politica. L'ironia e la grande capacità di raccontare i fatti attraverso poche essenziali parole, quasi degli haiku, unite alla simpatia innata di questo artista, gli hanno permesso di attraversare 4 decenni sempre col vento in poppa.

Da oltre 26 anni attivo anche nell' associazione cuneese "Uomini di Mondo" di cui oggi è Presidente, si distingue anche per iniziative sociali, che porta avanti nel nome del Principe Antonio de Curtis in arte Totò, che ne è l'emblema. Perché signori si nasce...e Danilo Paparelli, modestamente, lo nacque!

Complimenti agli organizzatori e al gradito ospite. Il Caffè letterario vi dà appuntamento alla prossima volta!»

Prossimi appuntamenti

La serata è terminata con i saluti della presidente di Albedo Flavia Barberis e l’invito alla Cena artistica d’inverno in calendario martedì 2 dicembre alle ore 19.30, presso il Ristorante Didattico dell’Istituto Velso Mucci di Bra (35 euro a persona, prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre ai numeri 3495906451-3384204045). Conviviale scambio di auguri tra i quadri di Maura Boccato e Franco Gotta, lettura di poesie e musica dal vivo. Meglio di così!