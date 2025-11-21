Bra: tutto pronto per l’edizione 2025 di “Ciocconatale”

Manca meno di un mese alla classica manifestazione a Bra di domenica 14 e 21 dicembre di “Ciocconatale”.

L’evento, organizzato da Comune, Ascom e i Comitati di via, sarà caratterizzato da bancarelle e momenti ricreativi per grandi e piccini, in compagnia del re della Fabbrica del Cioccolato Willy Wonka e non solo. Si svolgerà nel centro cittadino, principalmente in via Vittorio Emanuele, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Cavour, via Audisio, via Pollenzo, nonché piazza Giolitti, Roma e Carlo Alberto. Si terrà sin dalle prime ore del mattino per poi proseguire sino alle 19.

Per l’occasione avverrà anche l’estrazione di cestini natalizi e prodotti del noto marchio di cioccolato “Baratti & Milano”, che figura tra i partner principali della manifestazione.

Sempre in tema Natale, tra breve, verranno installate le luminarie per cominciare a rendere “magico” il clima di attesa e di festa per le vie braidesi. Una spesa per la quale sono intervenuti il Comune, i singoli esercenti e l’associazione commercianti locale Ascom del presidente Giacomo Badellino e del direttore generale Luigi Barbero.