Cambia volto la viabilità a Villanova e a Vicoforte con le due nuove rotatorie

Nel giro di poco più di un mese ha cambiato completamente volto la viabilità a Villanova Mondovì e a Vicoforte, con la realizzazione, da parte della Provincia di Cuneo, di due nuove rotatorie per aumentare la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

A Villanova l'intervento ha interessato l'incrocio tra via Torino e via fratelli Biscia, all'intersezione tra la provinciale 37 e 243 teatro negli anni di numerosi incidenti di cui uno, purtroppo, mortale.





[L'area prima dei lavori]

I lavori, iniziati il 3 novembre scorso, sono in fase conclusiva e si inseriscono all'interno del più ampio progetto di messa in sicurezza di questo tratto di strada provinciale, iniziato nel 2023 e conclusosi parzialmente nel 2024 con la realizzazione della prima rotatoria tra la provinciale 37 e Via XX Settembre.



Il progetto, per un importo complessivo di circa 140mila euro, ha previsto la rimozione della precedente segnaletica verticale, la demolizione dell’isola spartitraffico che era presente nell’incrocio tra le due arterie provinciali, la rimozione dei cordoli esistenti e la relativa sistemazione di tali aree, la realizzazione della fondazione stradale nella porzione di allargamento della carreggiata verso l’area verde, la realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque piovane, la bitumatura della nuova rotatoria e dei relativi raccordi, la posa di cordoli in gomma riciclata.

"Gli interventi sono in fase conclusiva - spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Pietro Danna -, la bitumatura è già stata effettuata e, meteo permettendo, nei prossimi giorni sarà realizzata anche la nuova segnaletica. Un intervento, fortemente richiesto sia dall'amministrazione che dai cittadini, che si inserisce all'interno della più ampia progettazione con la rotatoria all'altezza di via XX Settembre, verso Branzola. Anche in questo caso la priorità della Provincia è quella di garantire la sicurezza di percorrenza delle nostre strade e in questo senso continueremo a lavorare in stretta sinergia con gli amministratori del territorio”.

Intanto anche la viabilità a Vicoforte, in località Olle, è notevolmente cambiata.

Il progetto della rotatoria, redatto dal geometra Loris Beltrando e dall’ingegner Danilo Bruna del reparto viabilità di Mondovì, ha previsto la realizzazione di corsie interne a senso unico larghe 5,50 metri con banchine, due corsie di innesto di ampiezza variabile tra i 4 e i 4,50 metri, nuove banchine laterali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, così da garantire massima visibilità e sicurezza nelle ore notturne.

Come da cronoprogramma, si è conclusa negli scorsi giorni, la prima delle due fasi di lavorazione.

"I tempi sono stati perfettamente rispettati - aggiunge Danna -. Nelle prossime settimane si procederà con l'affidamento per le bitumature e la posa delle nuove barriere a completamento l'opera. Ringrazio tutti i nostri tecnici, in particolare il geometra Beltrando e l’ingegner Bruna, per il lavoro svolto e l’attenzione dedicata a questo importante intervento".

Alla realizzazione della rotatoria è previsto un secondo intervento che consisterà nell’adeguamento dell’accesso della strada comunale del Groglio, che sarà avviato solo successivamente, una volta completato l’iter con Anas.