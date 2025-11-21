I bambini della primaria di Sale Langhe piantumano un acero con l'aiuto dei Carabinieri forestali

Momento speciale ieri, giovedì 20 novembre, a Sale della Langhe per gli alunni della scuola primaria che, con l’aiuto dei Carabinieri Forestali, hanno piantumato un piccolo acero nel giardino, un gesto che parla del futuro più di tante parole.

"Questo albero rappresenta la nostra crescita - spiegano gli alunni dall'istituto comprensivo -: anche noi bambini, come lui, abbiamo messo le radici nella scuola, abbiamo imparato, condiviso e siamo diventati più forti. Un albero ci insegna molto: le sue radici ci ricordano l’importanza delle nostre origini e dei valori che ci guidano; il tronco, che è resistente, ci mostra che per affrontare le difficoltà servono la forza e il coraggio; i suoi rami che si allungano verso il cielo ci parlano dei nostri progetti e sogni e le foglie che cambiano in ogni stagione ci insegnano che la vita è fatta di cambiamenti e di emozioni".

Oltre ad aver piantumato l'albero gli alunni della primaria hanno anche promesso, insieme ai compagni della scuola dell'infanzia, di prendersi cura e di rispettare la natura, diventando cittadini responsabili.



La Festa dell’Albero si è conclusa con un canto da parte degli alunni e l'intervento del sindaco, Andrea Mozzone che ha parlato ai bambini dell’importanza di rispettare la natura, complimentandosi per l'iniziativa.