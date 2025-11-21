Lagnasco accende il Natale: tornano i Mercatini e si aprono i Castelli con viste e animazioni per tutti

Dopo il successo dell’anno scorso, domenica 23 novembre, tornano a Lagnasco i “Mercatini di Natale”.

L’iniziativa dei commercianti locali, con la collaborazione della Pro Loco e l’intervento economico del Comune e di diverse aziende locali, si ripropone anche quest’anno in collaborazione con la Villa di Verzuolo, la Ditta Armando Vivai di Verzuolo e il Birrificio Kauss di Piasco, siti che saranno tutti collegati tramite l’apposita navetta che per tutto il giorno farà la spola, toccando anche i Comuni di Manta, Costigliole Saluzzo e Saluzzo, trasportando i turisti e i visitatori attraverso tutte le iniziative appositamente preparate in ogni singola località.

“L’iniziativa – dicono Ines ed Elisa, deus ex machina dell’organizzazione – è nata lo scorso anno con l’idea di rilanciare il nostro piccolo paese e le sue attività. Abbiamo visto che ha incontrato il favore del pubblico e, insieme all’amico Mauro della Pro Loco della Villa di Verzuolo, abbiamo pensato di riproporla anche per il Natale 2025”.

Anche quest’anno, a Lagnasco, il centro della manifestazione sarà la Piazza Umberto 1°, che ospiterà le oltre 25 bancarelle delle aziende che hanno aderito all’invito degli organizzatori.

La manifestazione avrà inizio alle 10 e le bancarelle del commercio locale, delle idee natalizie, dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, saranno aperte e presenti in piazza fino alle 18.

Ma la giornata non sarà limitata al mercatino. Diverse infatti sono le iniziative programmate per fare in modo che le famiglie possano recarsi nel paese, visitare il mercatino ma anche prendere parte a diverse altre attività e trascorrere la giornata immersi nella “lagnaschesità”.

Per tutta la giornata è prevista l’apertura straordinaria dei Castelli, a cura dell’associazione “Riapriamo i Castelli”, con la possibilità di visite alle sale dell’antico maniero.

In una di queste sale sarà allestita la “Casa di Babbo Natale” in cui sarà possibile scattare una foto insieme al simpatico vecchietto e, per i bambini, partecipare a diversi “Laboratori Natalizi”, curati dal gruppo dei giovani di Lagnasco.

Sempre in Castello si potrà trovare una sala in cui, a cura del “Giardino delle Essenze”, i visitatori potranno ricevere le cosiddette “Coccole di Natale”: una dimostrazione di riflessologia plantare e campane tibetane, con laboratori per adulti e bambini.

In piazza oltre alle bancarelle tradizionali del “Mercatino di Natale” saranno inoltre presenti con attività, piccoli laboratori, dolci sorprese, l’Asilo Tapparelli d’Azeglio, la Scuola Primaria di Lagnasco, il Gruppo Giovani “Quelli del Venerdì” e la Pro Loco, che per l’occasione preparerà le tradizionali “frittelle di mele”, specialità locale simbolo e vanto della manifestazione “Fruttinfiore”.

Sempre in Piazza Umberto 1°, per la gioia dei bambini, ma non solo, saranno presenti anche i “Truccabimbi” e il “Mago Maxime” che ci terranno compagnia con simpatici giochi e meraviglie. Inoltre, a cura degli amici dei commercianti, avremo la possibilità di degustare: vin brulè, cioccolata calda, caldarroste e panettone.

Durante la mattinata a Lagnasco sarà presente anche il Gruppo Sbandieratori e Musici “Principi d’Acaja” di Fossano che presenterà il proprio spettacolo itinerante e che nel pomeriggio si sposterà a Verzuolo e a Piasco.

Anche i ristoranti lagnaschesi partecipano alla manifestazione proponendo ognuno il proprio menù per il pranzo. Alle 15,30 all’interno della Chiesa Parrocchiale, l’Istituto Musicale “Fergusio” di Savigliano, presenterà lo spettacolo di musica dal titolo “Dolci note di Natale 2.0”. Un concerto eseguito dai piccoli studenti dell’istituto saviglianese, a tema natalizio.

La novità dell’edizione 2025 della manifestazione che ha assunto il titolo di “Mercatini di Natale On the road” è rappresentata dalla “Camminata di Babbo” una camminata con un percorso di 10 km circa, su strade aperte al traffico, libera a tutti che vedrà la partenza alle ore 10,00 da Lagnasco in Piazza Umberto 1° e da Verzuolo in Piazza Willy Burgo, per raggiungere Falicetto dove i camminatori troveranno un posto di ristoro e dove potranno scegliere di continuare verso il paese successivo (Verzuolo per chi è partito da Lagnasco e Lagnasco per chi è partito da Verzuolo) oppure ritornare al paese di partenza.

All’arrivo, un ricco pacco gara attenderà i primi 500 iscritti alla Camminata, che lo potranno ritirare presentando il pettorale. Le iscrizioni alla camminata si riceveranno, oltre che presso i vari punti indicati sui volantini pubblicitari, anche alla partenza della camminata entro le ore 9,45 di domenica 23 novembre.

Gli organizzatori raccomandano a tutti gli iscritti, per rendere più bella caratteristica la manifestazione, di non dimenticare di indossare un cappellino di Babbo Natale. Nel pomeriggio, per chi lo vorrà, ci sarà anche la possibilità di consumare una merenda presso il “Chioschetto” situato nella zona degli impianti sportivi.

Una giornata intensa che potrà essere vissuta approfittando della navetta che collegherà i tre centri della nostra zona, ognuno con il suo mercatino e le sue iniziative, dando così la possibilità a tutti di poter vivere una giornata diversa, immersi nell’atmosfera natalizia. Sarà un’occasione unica per vedere e vivere tante attività ed emozioni e predisporre il nostro animo a vivere la magia del Natale.

Una bella e simpatica iniziativa per la quale occorre veramente dare merito agli organizzatori che, mettendosi insieme, dimostrano e hanno dimostrato quanto sia vero il detto. “l’unione fa la forza” ma soprattutto contribuiscono a far conoscere e a dare visibilità al territorio, anche senza fare cose eclatanti ma vivendo la quotidianità e le piccole cose dei nostri “piccoli ma grandi” paesi.

L’appello degli organizzatori di Lagnasco, Verzuolo e Piasco: “Domenica 23 novembre, immergetevi nella magia del Natale e venite a trovarci vi aspettiamo a Lagnasco, a Verzuolo e a Piasco”.