 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 novembre 2025, 16:27

Saluzzo, Festa degli alberi: “Benvenuto carpino”

La nuova pianta messa a dimora vicino al monumento dei caduti dell’Aeronautica, in corso IV Novembre. Hanno partecipato i bambini dell'asilo Regina Margherita e della scuola Pivano. Se ne aggiungerà un secondo

Saluzzo, Festa degli alberi in corso IV Novembre al monumento dei Caduti dell'Aria

Saluzzo, Festa degli alberi in corso IV Novembre al monumento dei Caduti dell'Aria

Messaggi di “benvenuto” al carpino, scritti dai bambini della scuola Pivano e dell’Infanzia Regina Margherita, sono appesi da oggi sui rami della pianta, messa a dimora questa mattina ( venerdì 21 novembre) a lato del  monumento dedicato ai Caduti dell’aria, in corso IV Novembre.

"Abbiatene cura. L’attenzione alle piante  la si deve avere tutti i giorni,  non solo oggi Festa nazionale dell’albero -   ha esortato il primo cittadino Franco Demaria ricondando la storia dell’occasione celebrativa e il verde in città pari a 52 campi da calcio - l’albero lavora producendo ossigeno e ci consente di vivere, di respirare meglio adesso e negli anni a venire".

"L’albero lavora per il futuro - ha continuato l’assessora alle Politiche scolastiche Fiammetta Rosso, riportando i dati di una ricerca di Legambiente in occasione del trentennale della Festa, in cui calcola nei capoluoghi italiani. una media di 24 alberi a testa su 100 abitanti - "Un dato ancora insufficiente, da aumentare per arrivare ai 50 alberi ogni cento abitanti". L’ obiettivo da raggiungere l’ha affidato a loro per poter dire “siamo a buon punto per garantire in futuro una vita migliore alla nostra città e al pianeta. Gli alberi ci danno tanto, ora tocca a noi”.

La piantumazione a Saluzzo, azione di forestazione urbana che si congiunge alle altre iniziative in 14 regioni italiane, ha visto in prima fila il sindaco, coadiuvato, in un clima di entusiasmo,  dai piccoli alunni - giardinieri in erba.

"Al carpino messo a dimora, se ne aggiungerà un secondo nella stessa area verde - ha aggiunto Demaria -". Presenti il consigliere regionale Mauro Calderoni e il presidente del consiglio Andrea Momberto, il comandante della Polizia locale Fulvio Senestro, il responsabile dell’Ufficio tecnico Flavio Tallone, il consigliere  Giuliano Ruatta. 

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

Saluzzo, Festa degli alberi 2025

vilma brignone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium