Savigliano, lavori anticipati nella notte sul cavalcaferrovia che porta in Borgo Marene

Sono stati anticipati alla notte appena trascorsa e si sono conclusi alle 5 di questa mattina, venerdì 21 novembre, i lavori eseguiti dalla Provincia sul cavalcaferrovia che dal centro di Savigliano, in zona ospedale, conduce verso Borgo Marene.

L’intervento, inizialmente programmato dalla ditta appaltatrice per la serata di oggi fino alla mattinata di domani, sabato 22 novembre, è stato anticipato a causa delle previsioni di neve e grazie alla disponibilità dell’impresa appaltatrice a procedere immediatamente.

Nonostante le operazioni in corso, gli automobilisti hanno comunque potuto transitare sul cavalcaferrovia grazie a un senso unico alternato regolato da un semaforo.

La scelta della Provincia di intervenire nelle ore notturne è stata dettata dalla necessità di limitare ulteriori disagi al traffico, già fortemente congestionato dalla chiusura del ponte di via Alba. L’infrastruttura, infatti, è molto utilizzata anche dai mezzi pesanti.

“Durante i lavori – spiegano dalla Provincia - è stata effettuata la fresatura del vecchio asfalto, poi completamente rifatto dopo la rimozione dei giunti ammalorati e la sostituzione con quelli nuovi”.