Cuneo, auto finisce in un canale a causa della neve: illesi mamma e tre bimbi

Nel tardo pomeriggio a Cuneo, un’auto è uscita di strada finendo in un canale di scolo a causa del fondo innevato e reso estremamente scivoloso. È accaduto alle 18.50 in via del Passatore, nel quartiere di Cerialdo. Alla guida c’era una donna, a bordo anche i suoi tre bambini: tutti sono stati tratti fuori dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e, fortunatamente, risultano illesi.

Sul posto sono intervenuti 118, Squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo e personale della Questura, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico in una situazione resa complessa dalla neve che sta cadendo con intensità.

Non si è trattato di un caso isolato. Sulle strade intorno all’altipiano, completamente imbiancate e rese sdrucciolevoli dalla nevicata, sono segnalati numerosi altri tamponamenti, tutti senza feriti ma che stanno creando notevoli disagi alla circolazione.

Si raccomanda la massima prudenza.