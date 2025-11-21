Ladri si intrufolano in casa e rapiscono cagnolina in pieno giorno a Mombasiglio

Si sono intrufolati in un'abitazione in pieno giorno e hanno portato via la cagnolina di famiglia.

È successo a Mombasiglio, nella mattinata di mercoledì 19 novembre, e da allora la proprietaria, la signora Amalia Poggio, non riesce a darsi pace.

"Sono andata a Ceva verso le 10 - ci racconta - giusto il tempo di consegnare dei documenti in un ufficio e tornare indietro. La mia Kimi era con la sua mamma in casa, era tutto chiuso. Sono stata via meno di un'ora, ma quando sono rientrata era tutto sottosopra, non mi importa di quello, per me è solo importante ritrovare Kimi per questo offro ricompensa".

I fatti sono stati prontamente denunciati ai Carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Kimi è un Barboncino Toy, color cioccolato, di circa due mesi.

Stando a una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati da una porta sul retro dell'abitazione per poi fuggire a bordo di un BMW Serie 3 grigio scuro, avvistato già anche in altre località delle valli Monregalesi. Proprio nelle scorse ore, in merito, il Comune di Roburent ha invitato la popolazione a prestare massima attenzione a macchine di quel modello.

"La mia Kimi era con la sua mamma in casa - prosegue la proprietaria -, una cagnolina che abbiamo adottato anni fa e che aveva subito maltrattamenti. La sua cucciola ha solo due mesi, ma ha il microchip, chiedo davvero a chiunque di segnalare casi di vendita di cani che assomigliano a Kimi, la verifica sull'identità del cane è facilmente riscontrabile. Se vi viene offerta in vendita o in regalo vi prego di contattarmi immediatamente. Il mio appello è infine per chi l'ha portata via, per noi Kimi è parte della famiglia, fatela tornare a casa, vi prego".

Il timore è che, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Kimi possa essere venduta. Al momento infatti i barboncini rientrano tra le razze di cane più richieste e con un valore che oscilla tra i 1.000 e i 3.000 euro.

Per questo la proprietaria invita chiunque abbia dubbi o segnalazioni relative a barboncini che corrispondono alla descrizione di Kimi (microchip: 380260171114585), a contattare il 339/7206292.