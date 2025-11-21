Roddi saluta Teresio Sattamino, volontario appassionato e punto di riferimento della comunità

La comunità di Roddi vive ore di sincero raccoglimento per la scomparsa di Teresio Sattamino, 71 anni, figura molto conosciuta e benvoluta in paese. A darne il triste annuncio sono il figlio Andrea con Maria Rosa e Carla, la sorella Graziella con Riccardo, i nipoti Paolo e Chiara, insieme ad amici e parenti.

I funerali saranno celebrati sabato 22 novembre, alle ore 10, nella Parrocchia della Madonna Assunta a Roddi. Teresio riposerà poi nel cimitero di Bragioli, frazione di Monbarcaro. La veglia di preghiera sarà recitata questa sera, venerdì 21 novembre, alle ore 20.30 nella stessa parrocchia.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente non soltanto i familiari, ma l’intera rete sociale e associativa del territorio.

Tra i messaggi più sentiti quello di SportABILI Alba, che da anni offre alle persone con disabilità la possibilità di mettersi in gioco nello sport – di cui Teresio è stato volontario per anni, offrendo un sostegno continuo e concreto alle attività svolte presso il maneggio Equi di Roddi.

“La comunità di Roddi ha perso un pezzo. Ognuno di noi ha perso un pezzo: chi un padre, chi un amico, chi una compagnia. SportABILI Alba ha perso un volontario prezioso, che da quando la nostra associazione ha trovato casa a Roddi si è sempre messo a disposizione per fare quello che c’era da fare, contribuendo alla buona riuscita del nostro progetto” commenta la dirigenza.

Un ruolo silenzioso, lontano dai riflettori, ma fondamentale. “Da anni seguiva molte attività di contorno alla vita dell’associazione, indispensabili per andare avanti. Durante la ristrutturazione del maneggio si è prodigato senza risparmiare energie, proprio negli anni difficili del Covid, condividendo giornate di fatica, lavoro, allegria e amicizia disinteressata.” Tra i tanti contributi, resta nella memoria la sua presenza nelle iniziative di raccolta fondi: “La sua mano è stata decisiva nell’organizzazione della Tombola sotto le stelle, occupandosi – insieme ad altri volontari – dei premi e della loro gestione. Mancheranno le sue braccia, ma più di tutto mancherà la sua presenza: la sua allegria, la sua compagnia, sempre incredibilmente piacevole e utile”.