Al circolo Acli di Santo Stefano Belbo “Gran Polentata Benefica per la LILT”

Il “Circolo dell’Amicizia” di Santo Stefano Belbo, organizza domenica 30 novembre la tradizionale 'Gran Polentata Benefica' in favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), una bella occasione per stare insieme in allegria e fare del bene.

Saranno presenti alcuni responsabili della LILT di Alba, a cui a fine del pranzo, la presidente del “Circolo dell’amicizia”, Carmen Boido, consegnerà il ricavato dell’incontro, che promuove ormai da molti anni:

“L’iniziativa va avanti dal 2011 e ha sempre molto successo. Vorrei sottolineare come i nostri circoli ACLI possano, tramite queste iniziative benefiche, diffondere le occasioni di stare insieme e nel contempo fare del bene a chi sul territorio agisce in modo concreto e utile in favore dei malati di cancro. Invito le persone a partecipare con lo slogan più siamo più doniamo”.

Il pranzo si terrà nel salone del centro sociale, nei locali dove ha sede il circolo Acli “Circolo dell’Amicizia”.

Il menu prevede: sformatino di zucca con crema al gorgonzola, polenta con spezzatino, polenta concia, dolce, acqua, vino (gentilmente offerto dalla ditta Capetta), caffè e “pusa caffè” a 20 euro per persona.

Per partecipare occorre prenotarsi entro giovedì 27 novembre al numero 340 73 05 793.