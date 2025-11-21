Spese per l’acquisto della prima casa: tutte le voci di costo spiegate

Acquistare la prima casa rappresenta un passo fondamentale nella vita di molte persone. Non si tratta semplicemente di trovare l’immobile dei propri sogni, ma di affrontare un percorso complesso che include numerose spese e adempimenti burocratici. Oltre al prezzo di vendita dell’immobile, chi compra deve considerare imposte, onorari, commissioni e costi accessori che possono incidere significativamente sul budget complessivo. Conoscere tutte queste voci in anticipo è essenziale per pianificare l’investimento in maniera consapevole e per evitare spiacevoli sorprese finanziarie.

Prima casa: cosa significa davvero

Il termine “prima casa” non si riferisce semplicemente alla prima abitazione posseduta, ma a una definizione specifica della normativa fiscale italiana. Per accedere alle agevolazioni fiscali, l’immobile deve diventare l’abitazione principale dell’acquirente, che non deve possedere già un’altra casa acquistata con analoghe agevolazioni sul territorio italiano .

Questa distinzione è fondamentale perché determina l’aliquota delle imposte applicabili e la possibilità di beneficiare di esenzioni o riduzioni. Un altro aspetto importante è la natura del venditore: l’acquisto può avvenire da un privato o da un’impresa costruttrice. Nel primo caso, l’atto sarà soggetto principalmente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale; nel secondo, invece, l’operazione sarà soggetta all’IVA con aliquote variabili a seconda della tipologia dell’immobile.

Requisiti per ottenere le agevolazioni

Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali:

Non possedere un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni sul territorio italiano.

sul territorio italiano. Destinare l’immobile ad abitazione principale entro 18 mesi dall’acquisto.

entro 18 mesi dall’acquisto. Non essere proprietari di abitazioni nello stesso comune in cui si intende acquistare, se già si possiede una casa acquistata con le agevolazioni.

Rispettare questi requisiti consente di accedere a imposte più basse e di ottenere un risparmio significativo rispetto all’acquisto senza agevolazioni.

Le imposte principali

Quando si parla di spese per l’acquisto della prima casa , le imposte da considerare sono tre principali: imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale. Nel caso di acquisto da impresa, si aggiunge l’IVA, la cui aliquota varia a seconda della tipologia di immobile e delle agevolazioni applicabili.

Imposta di registro

L’imposta di registro rappresenta una delle voci più importanti. Per un acquisto da privato con agevolazione prima casa, l’aliquota è del 2% sulla base imponibile. Tale base imponibile può essere calcolata sul prezzo dichiarato in atto oppure secondo il sistema “prezzo-valore”, basato sulla rendita catastale rivalutata. Senza le agevolazioni, l’aliquota può salire al 9%, rappresentando un incremento significativo dei costi.

Imposta ipotecaria e catastale

Con le agevolazioni prima casa, le imposte ipotecarie e catastali sono generalmente fisse e ammontano a 50 euro ciascuna. Se l’acquisto è soggetto a IVA, queste imposte diventano fisse a 200 euro ciascuna. Sebbene siano importi relativamente contenuti rispetto al valore dell’immobile, devono essere sempre incluse nel budget complessivo.

IVA

Se l’acquisto avviene da un’impresa costruttrice, si applica l’IVA. L’aliquota agevolata per la prima casa è del 4% sul prezzo dell’immobile. Per le seconde case o per immobili di lusso, le aliquote salgono rispettivamente al 10% o al 22%. Questa differenza può comportare un costo aggiuntivo significativo rispetto all’acquisto da privato.

Altri costi da considerare

Oltre alle imposte, esistono numerose altre voci di spesa che possono incidere notevolmente sul budget finale.

Onorario del notaio

La stipula dell’atto di compravendita richiede l’intervento del notaio, professionista che garantisce la validità legale del contratto. L’onorario varia in base al valore dell’immobile e alla complessità della pratica, e include anche le imposte che il notaio versa all’ Erario . Indicativamente, per una prima casa, l’onorario può oscillare tra 1.500 e 3.000 euro. È una spesa obbligatoria, ma rappresenta anche una garanzia per l’acquirente.

Spese dell’agenzia immobiliare

Se si decide di avvalersi di un’agenzia, occorre considerare la provvigione, generalmente compresa tra il 2% e il 4% del prezzo di acquisto. Alcune agenzie applicano percentuali diverse in base al tipo di immobile o alla zona, quindi è sempre consigliabile chiedere un preventivo dettagliato prima di firmare qualsiasi accordo.

Costo del mutuo

Chi finanzia l’acquisto tramite mutuo deve considerare numerosi costi aggiuntivi:

Imposta sostitutiva: generalmente 0,25% del capitale finanziato.

Spese di istruttoria e perizia: variabili a seconda della banca e del tipo di immobile.

Assicurazioni obbligatorie: polizza incendio e scoppio, assicurazione vita in alcuni casi.

Costi di gestione della rata: alcune banche applicano spese di incasso, gestione del conto o estinzione anticipata.

Spese accessorie pratiche

Rientrano in questa categoria le visure ipotecarie e catastali, trascrizioni, volture e altri adempimenti burocratici. Sebbene siano generalmente contenute, sommate possono raggiungere diverse centinaia di euro, quindi è importante includerle nel budget complessivo.

Costi di ristrutturazione o adeguamento

Anche se non strettamente collegati all’acquisto, spesso si manifestano subito dopo l’ingresso nella nuova abitazione. Possono includere:

Lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Adeguamenti degli impianti idraulici ed elettrici.

Arredamento e allestimento degli spazi.

Considerare questi costi permette di avere una visione completa delle spese legate alla prima casa.

Una simulazione pratica

Per capire concretamente l’incidenza di queste spese, immaginiamo di acquistare una prima casa da un privato con rendita catastale di 800 euro e prezzo dichiarato di 200.000 euro.

Calcolo della base imponibile secondo il sistema prezzo-valore:

800 × 115,5 = 92.400 euro

Imposta di registro (2%): 1.848 euro

Imposta ipotecaria: 50 euro

Imposta catastale: 50 euro

Totale imposte: circa 1.948 euro

A questa cifra vanno aggiunti l’onorario notarile, eventuali commissioni di agenzia e costi del mutuo, che possono portare il totale complessivo delle spese accessorie a diverse migliaia di euro.

Se la stessa casa fosse acquistata da un’impresa con IVA soggetta, le spese cambierebbero notevolmente:

IVA al 4% su 200.000 euro = 8.000 euro

Imposte fisse di 200 euro ciascuna per registro, ipotecaria e catastale

Totale spese: circa 8.600 euro

Questa simulazione mostra chiaramente come la tipologia di acquisto (privato o impresa) e le agevolazioni disponibili possano incidere sul costo complessivo dell’operazione.

Come affrontare i costi in modo consapevole

Acquistare una casa richiede attenzione, pianificazione e conoscenza dettagliata delle voci di spesa. Alcuni consigli pratici:

Informarsi sulle agevolazioni prima casa : conoscere i requisiti permette di risparmiare notevolmente sulle imposte.

: conoscere i requisiti permette di risparmiare notevolmente sulle imposte. Richiedere preventivi dettagliati : notaio, agenzia e banca devono fornire indicazioni chiare sui costi previsti.

: notaio, agenzia e banca devono fornire indicazioni chiare sui costi previsti. Prevedere un margine per spese impreviste : lavori di manutenzione, adeguamenti o costi burocratici extra possono aggiungersi al budget.

: lavori di manutenzione, adeguamenti o costi burocratici extra possono aggiungersi al budget. Confrontare diverse opzioni di mutuo : piccoli dettagli come spese di istruttoria o tassi variabili possono fare una grande differenza nel lungo termine.

: piccoli dettagli come spese di istruttoria o tassi variabili possono fare una grande differenza nel lungo termine. Valutare attentamente il venditore: acquistare da privato o impresa cambia l’impatto fiscale e gli adempimenti richiesti.

Ogni voce, dall’imposta di registro all’onorario del notaio, dalle spese di agenzia ai costi del mutuo, contribuisce al totale finale. Comprendere queste spese consente di affrontare l’acquisto in modo realistico e consapevole, trasformando un passo importante nella vita in un investimento sostenibile.





