Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: l'iniziativa della scuola secondaria “D’Azeglio”

Martedì 25 novembre tra le15 e le 17 si svolgerà, nell'atrio della scuola secondaria “D’Azeglio”, in via Bersezio a Cuneo e successivamente presso la Panchina Rossa zona Paperino's club, un momento di riflessione con letture, musiche ed elaborati artistici a cura dei ragazzi della seconda e terza B e seconda e terza M.

Alle 15 saranno suonate musiche dall’orchestra della classe 2ª M, intervallate da letture di brani e di poesie ad opera di studentesse della scuola e al termine, alle ore 16 circa, studenti, insegnanti e famiglie "costruiranno" un maxi disegno formato da tanti fogli A4 realizzati dagli alunni sul tema della Giornata presso la Panchina Rossa.