Giornata Nazionale Parkinson: un evento a Verzuolo promuove gruppi di cammino

Il 29 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus e da LIMPE-DISMOV ETS, Palazzo Drago a Verzuolo ospiterà l’iniziativa “Parkinson: passi che curano – L’esperienza dei gruppi di cammino nella cronicità”, organizzata dall’Ambulatorio Disturbi del Movimento Savigliano dell’ASLCn1 con il patrocinio del Comune di Verzuolo.

L’evento nasce dalla consapevolezza che la camminata non è solo un esercizio fisico, ma un vero e proprio trattamento non farmacologico e che il gruppo è occasione di relazione, condivisione e benessere emotivo, contribuendo a trasformare il movimento in un gesto di cura e di comunità.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 14.15 presso Palazzo Drago con gli Infermieri di Famiglia e Comunità e dell’Ambulatorio Disturbi del Movimento per i gruppi di cammino; a seguire si alterneranno interventi di vari professionisti relativamente all’importanza del cammino non solo nella Malattia di Parkinson, ma anche in ambito di prevenzione e delle cronicità in generale. In caso di maltempo, le attività motorie si svolgeranno all’interno del salone di Palazzo Drago.