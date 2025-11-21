 / Eventi

Scuola di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo in concerto di Natale

In programma lunedì 8 dicembre presso La Sala L’Incontro

Scuola di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo in concerto di Natale

La Scuola di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo è felice di invitarvi al Concerto di Natale degli Allievi in programma l’8 dicembre 2025 alle ore 17:30 presso La Sala L’Incontro, in via Aldo Viglione a Morozzo.

Il concerto sarà il tradizionale saggio degli allievi dei corsi di strumento affiancato dall’esibizione del corso di orchestra che presenterà brani dedicati alle festività.

Un momento speciale per ascoltare i nostri giovani musicisti e per scambiarsi insieme gli auguri di Natale attraverso la musica.

L’ingresso è libero: allievi e insegnanti vi aspettano numerosi per condividere tutti insieme un pomeriggio di festa.

Per informazioni: 

scuolamusicamorozzo@gmail.com 

