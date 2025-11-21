Edizione locale
venerdì 21 novembre
La vignetta di Paparelli celebra la mostra con le opere della Galleria Borghese di Roma
Cuneo studia le abitudini di mobilità dei suoi cittadini: al via il progetto Mobis con l’Università di Torino
Alba, incidente sul ponte vecchio e semaforo spento in Piana Biglini mandano in tilt la viabilità cittadina
A Sant'Andrea la fiera, i Fuochi e la Festa delle feste
Cuneo, al Cinema Monviso un evento sulla Montagnaterapia
Savigliano, lavori anticipati nella notte sul cavalcaferrovia che porta in Borgo Marene
VOLLEY BM / Il temibile Caronno sulla strada del VBC Mondovì, coach Bertini: "Dai ragazzi mi aspetto una reazione d’orgoglio"
Mercosur, Coldiretti Cuneo: "Senza salvaguardia automatica e reciprocità accordo da respingere"
Soluzioni BWT e assistenza Alpiclima: l’acqua trattata con professionalità
Savigliano, donati 750 euro a Mai+sole grazie a "Ël cheur dij Sant"
Politica
Parchi cuneesi, in corsa per la presidenza anche un ex deputato e un ex consigliere regionale
Curiosità
Fiocchi di neve imbiancano le valli e le strade della Granda, ma da domani tornerà il sole
Economia
Dal Fabbro (Iren): "Da Egea buoni risultati, anticipiamo di un anno l’acquisizione della maggioranza"
21 novembre 2025, 10:02
La vignetta di Paparelli celebra la mostra con le opere della Galleria Borghese di Roma
Danilo Paparelli
