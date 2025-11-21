Mostra Mercato del Porro lungo e dolce di Carmagnola: tradizione, gusto e orgoglio piemontese

Domenica 14 dicembre 2025, Carmagnola si animerà con la 16a edizione della Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce, uno degli eventi gastronomici più attesi del Piemonte. Dalle 8 alle 18, presso il Foro Boario di Piazza Italia troveranno produttori locali e piccoli stand dedicati ai sapori del territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino il Porro Lungo Dolce di Carmagnola. Noto per la sua tenerezza e il suo sapore dolce, deriva da tecniche di imbiancamento secolari e dai terreni alluvionali tipici della zona, che ne esaltano delicatezza e digeribilità.

Durante la giornata saranno offerte degustazioni gratuite di insalatina di porro e toma, organizzate in collaborazione con la Pro Loco, fino a esaurimento scorte. I punti vendita presenteranno anche altri prodotti locali, con spiegazioni e consigli della Scuola Agraria, che da anni conduce studi e progetti sperimentali sull’ortaggio. La manifestazione si chiuderà con l’incontro conviviale tra la Giora e il Porro, curato dalla Confraternita del Gran Bollito Misto alla Piemontese e dai macellai della Garavella. Un’occasione unica per apprezzare gusto, tradizione e cultura agricola locale, respirando la storia di un prodotto che ha più di mezzo secolo di valorizzazione alle spalle.

L’ingresso sarà gratuito, rendendo la giornata accessibile a tutti gli appassionati di enogastronomia e prodotti tipici piemontesi. Carmagnola conferma così la sua vocazione a celebrare la terra, le tradizioni e i sapori locali, con una manifestazione capace, dopo la grande Fiera del Peperone, di unire curiosità, degustazioni e momenti conviviali in un unico appuntamento autunnale. Ci sarà anche un’esposizione di macchinari agricoli, i mercati ambulanti in Via Valobra e in Viale Garibaldi nel tratto adiacente il Salone Fieristico, oltre al Mercantico, mostra mercato dedicata all'antiquariato e ai generi del riuso.

