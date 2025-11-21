Forza Italia Cuneo: "Se non si possono tumulare i propri defunti perché mancano i necrofori…"

“Se capita che nel fine settimana – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia – manca il personale del Servizio Funebri e Cimiteriali, i Necrofori del Comune, causa infortunio, malattia, ferie, assolutamente legittime, e devono essere sospese le esequie, come si risolve la questione?”.

“Come in passato, è nuovamente capitato e ben conosciamo l’attenzione posta al servizio, elevata e con la massima delicatezza – precisa Civallero – ma si tratta di un disagio per i cittadini che già si trovano in una situazione di fragilità emotiva”.

“È necessario da parte del Comune – evidenzia il Gruppo Forza Italia Cuneo – una maggiore considerazione per la sensibilità dei cittadini per garantire la continuità del servizio e accesso ai servizi essenziali, come la tumulazione dei defunti in modo dignitoso e rispettoso”.

“Per ovviare a questi incresciosi inconvenienti – conclude il gruppo degli Azzurri di Cuneo – vi è la necessità di maggiori informazioni sulla gestione dell’emergenza e sulle misure per evitare il ripetersi della situazione e la predisposizione di un piano di gestione delle emergenze”.