Politica | 21 novembre 2025, 14:17

Mercoledì 26 novembre si riunisce il Consiglio comunale di Racconigi

Dalla nomina della commissione mensa scolastica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario fino al 2027 passando per l'adesione associazione comunità energetica rinnovabile Solar Valley, sono cinque gli ordini del giorno

É in programma mercoledì 26 novembre, alle ore 19, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno cinque i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione ci sono: la nomina della Commissione Mensa Scuola per l'Infanzia e Primaria, l‘adesione all’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.



 

