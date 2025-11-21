Mercoledì 26 novembre si riunisce il Consiglio comunale di Racconigi

É in programma mercoledì 26 novembre, alle ore 19, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno cinque i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione ci sono: la nomina della Commissione Mensa Scuola per l'Infanzia e Primaria, l‘adesione all’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.





