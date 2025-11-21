Bando “Educare nel bello 2024” della Fondazione Crc, l'istituto comprensico di Dogliani presenta degli interventi

L’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani intende presentare, in un incontro finale, gli interventi sostenuti dal bando “Educare nel bello 2024” della Fondazione CRC e realizzati con il progetto “La nuova scuola” presso le Scuole dell'Infanzia e Primarie di Dogliani, Farigliano, Piozzo e la Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre 2025, alle ore 11:00, presso la Scuola Secondaria di primo grado di Dogliani, in via Dante Alighieri n. 5, alla presenza di alunni e di un ristretto numero di invitati, tra cui i rappresentanti della Fondazione CRC e delle Amministrazioni Comunali di Dogliani, Farigliano e Piozzo. Questa sarà l’occasione per illustrare gli acquisti e i lavori svolti con le risorse erogate dalla Fondazione CRC e con il sostegno economico dei Comuni proprietari degli edifici scolastici, con l’intento di ringraziare quanti hanno contribuito alla valorizzazione e alla cura del patrimonio scolastico.

La presentazione avrà inizio nell’aula magna della sede dell’Istituto Comprensivo con una panoramica generale dei nuovi spazi di apprendimento realizzati nei plessi esterni, secondo le specifiche esigenze degli alunni. In particolare, nelle Scuole dell'Infanzia di Dogliani, Farigliano e Piozzo, si sono allestite aule esterne con sussidi specifici, in cui poter svolgere attività didattiche a stretto contatto con l’ambiente e la natura. Nella Scuola Primaria di Farigliano si è realizzato un locale polifunzionale come luogo di apprendimento inclusivo, dove ogni alunno potrà ritrovare il proprio luogo di origine, mentre nella Scuola Primaria di Piozzo si è arredata un'aula inclusiva per il benessere dei bambini e nella Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano si è rinnovato il laboratorio di arte.

Successivamente alla presentazione, nel cortile interno della scuola, è previsto un momento di inaugurazione dell’intervento più cospicuo realizzato con il contributo della Fondazione CRC: la riqualificazione della palestra della Scuola Primaria di Dogliani, utilizzata per le lezioni di educazione motoria degli alunni e concessa in uso alle associazioni sportive locali.

Con il progetto "La nuova scuola” è stato possibile raggiungere pienamente l’obiettivo di promuovere negli alunni l’educazione alla bellezza, intesa come strumento di crescita personale, cittadinanza attiva e cura del territorio.