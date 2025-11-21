Al  McDonald‘s di Cuneo arriva Ivan Zaytsev ed è subito solidarietà [FOTO]

Tra la sorpresa dei clienti, lo stupore dei bambini e la fila per un selfie, giornata speciale ieri - giovedì 20 novembre - nel locale McDonald’s di via Pertini a Cuneo, dove nell’ora di pranzo è arrivato Ivan Zaytsev, il campione pallavolista schiacciatore del Cuneo Volley.

Tra autografi e fotografie, l’atleta non si è lasciato sfuggire l’occasione di conoscere un po’ più da vicino il “dietro le quinte” del locale, visitando la cucina, incuriosito dalle molte e puntuali procedure svolte per ottimizzare il lavoro.

Divertito e con molta disponibilità, lo Zar ha voluto anche servire dei vassoi con hamburger e patatine a clienti meravigliati. Un pranzo e una presenza speciale il cui obiettivo è stato quello di raccogliere fondi per Casa Ronald McDonald Italia – Family Room di Alessandria, riferimento per il Piemonte - e supportare così i bambini malati, in cura lontano da casa e dalle loro famiglie.

“Si tratta di un’iniziativa proposta in tutti i locali e battezzato McHappy Day - ha spiegato Alessandro Romano, amministratore delegato di Euro 1, la società licenziataria del marchio McDonald’s in provincia di Cuneo - organizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Aiutare il territorio attraverso azioni di solidarietà è uno dei nostri obiettivi più importanti e questa volta abbiamo avuto il piacere di avere in squadra un grande campione come Ivan Zaytsev. Ringrazio per la collaborazione il Volley Cuneo, che è sempre molto disponibile a scendere in campo a favore di chi è in difficoltà”.

“Sono sempre felice di poter aiutare a realizzare un progetto di solidarietà, soprattutto quando a beneficiarne sono i bambini - ha detto Ivan Zaytsev -. Inoltre la città di Cuneo è molto legata alla sua squadra di Volley e quando è possibile partecipare ad iniziative come queste, lo facciamo sempre volentieri”.

Lo Zar si è reso disponibile a scendere in campo per promuovere e valorizzare un buon gesto, attraverso un’iniziativa benefica che i ristoranti McDonald’s portano avanti dal 2002 e sicuramente per questa occasione di solidarietà, il vassoio del Mc è stato ancora più buono.