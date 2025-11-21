 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 novembre 2025, 16:29

“Alba Sports Awards 2025” premia le eccellenze sportive del territorio

Lunedì 1 dicembre alle 20.30 al Teatro sociale

“Alba Sports Awards 2025” premia le eccellenze sportive del territorio

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’sssessore allo Sport Davide Tibaldi premiano le società sportive, le squadre e gli atleti del territorio che si sono distinti nei campionati più prestigiosi e che hanno raggiunto con professionalità, fair play e spirito di inclusione, importanti traguardi sportivi.

La cerimonia di consegna degli “Alba Sports Awards 2025” si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 20:30 nella sala storica del Teatro Sociale G. Busca di Alba, alla presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali competenti in materia sportiva.

L’Assessore allo Sport Davide Tibaldi dice: «Premiamo i risultati sportivi, che anche quest’anno sono stati numerosi e ci hanno riempito di orgoglio, ma anche gli atleti e le società che meglio hanno saputo trasmettere valori di crescita, solidarietà e inclusione. Ricorderemo anche un anno di grande sport albese con la Vuelta a España, il tradizionale appuntamento con Sport in Piazza e il nuovo format Muoviti Alba, che sta riscontrando un’ampia adesione con tante famiglie coinvolte, e qualche anticipazione sulle attività del prossimo anno e sulle nuove strutture».

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium