“Alba Sports Awards 2025” premia le eccellenze sportive del territorio

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’sssessore allo Sport Davide Tibaldi premiano le società sportive, le squadre e gli atleti del territorio che si sono distinti nei campionati più prestigiosi e che hanno raggiunto con professionalità, fair play e spirito di inclusione, importanti traguardi sportivi.

La cerimonia di consegna degli “Alba Sports Awards 2025” si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 20:30 nella sala storica del Teatro Sociale G. Busca di Alba, alla presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali competenti in materia sportiva.

L’Assessore allo Sport Davide Tibaldi dice: «Premiamo i risultati sportivi, che anche quest’anno sono stati numerosi e ci hanno riempito di orgoglio, ma anche gli atleti e le società che meglio hanno saputo trasmettere valori di crescita, solidarietà e inclusione. Ricorderemo anche un anno di grande sport albese con la Vuelta a España, il tradizionale appuntamento con Sport in Piazza e il nuovo format Muoviti Alba, che sta riscontrando un’ampia adesione con tante famiglie coinvolte, e qualche anticipazione sulle attività del prossimo anno e sulle nuove strutture».