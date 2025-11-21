ATLETICA / Domenica la "Cinque Mulini": Armorin Gerbeti alla caccia di un posto in azzurro agli Europei

Domenica 23 novembre il cross internazionale fa tappa in Italia con la 93ª edizione della Cinque Mulini a San Vittore Olona (MI). La manifestazione è infatti tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour.

Se a livello assoluto internazionale non mancano gli atleti di primo piano, come i vincitori dello scorso anno al maschile il keniano Matthew Kipkoech Kipruto al femminile l’etiope Yenenesh Shimket cui sii uniscono l’eritreo Saymon Amanuel e l’etiope Adehena Kasaye tra gli uomini, la keniana Sharon Chepkemoi e la burundese Elvanie Nimbona, non mancano però i protagonisti azzurri e, in particolare piemontesi.

Su tutti il campione europeo della staffetta di cross Pietro Arese (Fiamme Gialle) che, come lo scorso anno, sarà al via della prova più lunga, optando quindi nuovamente per una distanza per lui non abituale. Da seguire nella stessa prova anche Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo), in cerca di un posto in azzurro agli Europei di dicembre tra gli u23, Marouan Razine (Esercito), e i portacolori della Sport Project VCO tra cui segnaliamo Marco Gattoni e Thomas Floriani.

In campo femminile assoluto, da seguire in particolare la piemontese tesserata fuori regione Valentina Gemetto (Caivano Runners), già terza recentemente in Spagna, e Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino).

Nelle categorie giovanili spicca invece la presenza, nella prova allievi/juniores, al maschile del campione italiano di corsa in montagna Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) e degli azzurri della corsa in montagna Stefano Perardi e Pietro Ruga (Sport Project VCO) tra gli altri; al femminile dell’azzurrina Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo) e delle portacolori della Sport Project VCO Giada Cappini e Matilde Bellosta. Da segnalare infine nella prova cadetti la presenza del campione italiano di categoria Valentino Zanoli (ASD Caddese) che quest’anno si è aggiudicato anche il tricolore di corsa in montagna.

