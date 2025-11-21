CICLISMO INDOOR / Il cuneese Antonello Martucci grande protagonista nell’Everesting

L’Everesting è un challenge ed una sfida ai propri limiti che può essere ciclistica o podistica, dove si sceglie una salita qualsiasi e la si percorre ripetutamente fino a raggiungere gli 8.848m di dislivello positivo, pari all’altezza del monte Everest. È possibile anche conquistare altre specialità di questo challenge, partendo infatti dai sui sottomultipli 2.242m (Quarter) e 4.414m (Base Camp) o multipli ovvero i 17.696m del Double o i 26.544m del Triple. Rientra, infine, in queste specialità anche il “10k” dove si devono raggiungere i 10.000m di dislivello.

Dopo l’esordio nel 2023 ed un 2024 già ricco di soddisfazioni, Antonello Martucci, socio dell’unione internazionale cicloscalatori, ha scalato, pedalata dopo pedalata su rullo interattivo, le varie classifiche, raggiungendo, nel corso di quest’anno, il quarto posto assoluto nella Hall of Fame dell’Everesting e superando il traguardo incredibile di 1 milione di m di dislivello positivo.

Spiccano, inoltre, per il cuneese i tre primi posti, per numero di challenge portati a termine, in altrettante specialità a livello indoor del Virtual Everesting, ovvero il Quarter, il 10k ed il prestigioso Double.

Un risultato straordinario raggiunto con un mix di ingredienti quali la passione, la determinazione, un equilibrio interiore ed una meticolosa programmazione e cura nei dettagli, elementi cardine di questo tipo di discipline di endurance dove la mente ed il fisico devono lavorare il più possibile in sinergia.

Antonello ringrazia chi gli è stato vicino lungo questo percorso “oltre le nubi” come l’amico fraterno Maurizio e la Ciclofficina di Cervasca per la sempre impeccabile messa a punto della bicicletta.