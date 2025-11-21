Iniziative rivolte alla sicurezza stradale volute della Motorizzazione Civile e della Fmi

L’ultimo dei quattro appuntamenti promossi dalla Motorizzazione Civile di Torino, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (Fmi) e la Consulta Frazioni e Quartieri di Cuneo, ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 novembre, presso il Centro Incontri Don Marro, di frazione San Rocco Castagnaretta.

A questo incontro, molto partecipato, erano presenti Stefania Bosio, direttrice della Motorizzazione Civile di Torino, il professor Marino Biscaro e lo psicologo Gianandrea Totaro - esperti in educazione e sicurezza stradale Fmi, il professore Enrico Garino della commissione educazione stradale Fmi, il dott. Alessandro De Gregori, referente regionale educazione stradale Fmi, Andrea Bertarione, istruttore di guida Fmi e il moderatore, dott. Antonio Merlino.

[Nella foto sopra l'ing. Stefania Bosio, lo psicologo Gianandrea Totaro e il prof. Marino Biscaro]

Il lungo intervento del Prof. Marino Biscaro, formatore degli esperti della FMI, avente come tema: “muoversi in sicurezza sulla strada”, ha intrattenuto l’attento pubblico, insistendo soprattutto, sui tempi di reazione prima di una frenata, dovuta ad un ostacolo che ci si para davanti, quanto tempo e quanti metri vengano percorsi in pochi attimi, documentandolo con fotografie e filmati.

[Foto di gruppo con relatori e addetti ai lavori]

Vi sono stati poi degli ulteriori approfondimenti di Gianandrea Totaro, che ha spiegato gli aspetti psicologici e quelli più brevi dell’ing. Stefania Bosio, Enrico Garino ed Alessandro De Gregori, lasciando poi lo spazio ad alcune domande rivolte dagli ascoltatori.

A conclusione dell’incontro, i relatori si sono congedati dal folto pubblico presente in sala, con la raccomandazione di divulgare, oltre che ai propri figli, a quante più persone possibile, gli importanti suggerimenti esposti nel tema affrontato nel corso della serata.