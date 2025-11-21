 / Sport

SCI ALPINO / Coppa Europa: Corrado Barbera 18° al termine della prima manche dello slalom di Levi

Al comando l'azzurro Tommaso Saccardi

Corrado Barbera in una foto di repertorio (pentaphoto)

Tommaso Saccardi guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Levi, primo atto della stagione di Coppa Europa.

L’azzurro sceso con il pettorale numero 4 ha staccato il tempo di 57″52 garantendosi un singolo centesimo di margine sull’austriaco Jakob Greber, con lo svedese William Hanson terzo a 0″05.

Più staccato il cuneese Corrado Barbera (18°) che a metà gara paga 1″44 dal compagno di squadra; appena alle sue spalle, c’è Alessandro Pizio, staccato di 1″56; oltre la trentesima piazza a metà gara Max Malsiner (+3″19)

Non hanno invece completato la prova Riccardo Allegrini, Stefano Pizzato.

La seconda frazione è in programma alle 13.

fisi

