SCI ALPINO / Corrado Barbera 17° a Levi nel primo slalom stagionale di Coppa Europa

Quarto posto per Tommaso Saccardi nel primo slalom stagionale di Coppa Europa: a Levi, in Finlandia, l’azzurro ha chiuso la gara ai piedi del podio dopo aver guidato la classifica al termine della prima manche, mancando l’appuntamento con il terzo posto per soli tre centesimi.

La vittoria è andata allo svedese William Hansson, terzo a metà gara, che con il tempo complessivo di 1’52″15 si è lasciato alle spalle lo svizzero Matthias Iten e di 0″67 l’austriaco Jakob Greber.

Appena dietro, staccato di 0″70, c’è l’emiliano Saccardi che solo nel finale della Levi Black ha visto svanire la possibilità del podio. Importante rimonta nella seconda manche per Alessandro Pizio che recupera nove posizioni per cogliere l’undicesimo posto a 2″32 dalla vetta, con Corrado Barbera 17° a 2″53.

Appena oltre la trentesima posizione si inserisce quindi Francesco Zucchini, 31esimo a 4″65, con Max Malsiner 41esimo, Jakob Franzelin 45esimo, Andrea Bertoldini 46esimo. Sono invece usciti nella prima manche Riccardo Allegrini, Stefano Pizzato ed Enrico Zucchini.

Il programma della Coppa Europa prosegue domenica nella svedese Storklinten con un ulteriore slalom che vedrà coinvolto lo stesso gruppo di azzurri.