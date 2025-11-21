 / Sport

VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con TIME OUT WOMEN: ospiti Margarita Martinez, Chidera Blessing Eze e Arianna Visentin

Questa sera ritorna Time Out Women. In studio la schiacciatrice della Honda Cuneo Margarita Martinez. Collegamenti con Chidera Blessing Eze (Bergamo) e Arianna Visentin (Modena)

Da sinistra Margarita Martinez, Chidera Blessing Eze e Arianna Visentin

Come tutti i venerdì ritorna anche questa sera alle ore 21 “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News, giunto alla 6^ puntata stagionale. Negli studi cuneesi verrà a trovarci la schiacciatrice della Honda Cuneo Granda Volley Margarita Martinez, reduce da un grave infortunio al ginocchio. 

Con la giocatrice colombiana, tra le più amate dalla tifoseria biancorossa, si parlerà del prossimo impegno di campionato delle gatte, che saranno impegnate domenica nella difficile trasferta di Bergamo. I conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi si collegheranno proprio con la cittadina orobica per una piacevole chiacchierata con la talentuosa palleggiatrice Chidera Blessing Eze

Dalla casa del Volley Modena, invece, ci sarà la schiacciatrice di scuola Imoco Conegliano Arianna Visentin. Non mancheranno le interviste raccolte nel corso della settimana con protagoniste Sofia Rebora (Futura G. Busto Arsizio), Masa Pucelj (Honda Cuneo), Francesca Parlangeli (Eurotek Laica Uyba) e Sofia D’Odorico (Wash4green Monviso). Il tutto sotto l’attenta regia di Raffaele Massano

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.

