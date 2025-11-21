Bra, modifiche temporanee alla viabilità

Nei prossimi giorni a Bra sono previste modifiche alla viabilità di diverse vie cittadine. Innanzitutto, per consentire un intervento di e-Distribuzione viene introdotto un divieto di transito nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Marconi e via Umberto I dalle 8,30 alle 18,30 di lunedì 24 novembre 2025 (ord. 521/25).

Nella medesima giornata, a partire dalle 8 e fino a fine lavori, viene disposto il divieto di transito in via Torino per un intervento di Italgas in corrispondenza delle intersezioni di via Puccini e via Accademia degli Innominati (ord. 525/25).

Si protrarrà invece dalle 8 del 24 novembre fino alle 16 del giorno successivo il divieto di transito nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra i civici n. 5 e n. 7 per consentire a privati l’installazione su di uno stabile di dissuasori per volatili (ord. 520/25).

Nelle stesse giornate del 24 e 25 novembre verrà vietato il transito (con l’esclusione dei residenti) in Strada del Grione, tratto compreso tra provinciale 48 e Strada Boschetto, per consentire lavori di asfaltatura (ord. 522/25).

Infine, viene introdotto un divieto di transito nel tratta di via Monte Grappa compreso tra via Umberto I e via Mercantini nel periodo compreso tra il 24 e il 27 novembre, o comunque entro la conclusione dell’intervento che verrà effettuato da e-Distribuzione (ord. 524/25).