Viabilità | 21 novembre 2025, 20:08

Lavori anticipati grazie alla pronta disponibilità della ditta incaricata

Completato l'intervento urgente sul cavalcaferrovia di Savigliano della sp 7

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre è stato eseguito un intervento urgente di fresatura e bitumatura sul cavalcaferrovia della strada provinciale 7 a Savigliano, necessario per risolvere una criticità riscontrata sul manto stradale del ponte.

L’operazione era inizialmente programmata per la notte successiva, ma è stata anticipata di 24 ore in via precauzionale, alla luce delle previsioni di neve attese per la serata di oggi. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sicas Asfalti di Monasterolo di Savigliano, che la Provincia ringrazia per la tempestiva disponibilità nel riorganizzare squadra e mezzi, consentendo di completare l’intervento in un’unica notte.

L’infrastruttura è ora pienamente transitabile e in condizioni ottimali in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

