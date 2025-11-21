VOLLEY BM / Il temibile Caronno sulla strada del VBC Mondovì, coach Bertini: "Dai ragazzi mi aspetto una reazione d’orgoglio"

Nella settima giornata del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso sabato sera da un’ altra gara decisamente ostica: infatti i monregalesi ospiteranno al Pala “Nino Manera” alle ore 20.30 il forte Caronno allenato da coach Claudio Gervasoni, che con i suoi 12 punti (4 vittorie e 2 sconfitte) si trova al quinto posto in compagnia del Saronno.

I lombardi sono una squadra molto quadrata e di livello tecnico decisamente elevato, contro cui bisognerà riuscire a sfoderare una prestazione di un certo livello se si vorrà cercare di incominciare a fare punti. I lombardi sono una squadra molto quadrata e di livello tecnico decisamente elevato, i cui punti di forza sono lo schiacciatore Nicoló Pozzi, classe 2003, scuola Vero Volley Monza, un giocatore capace di prestazioni monstre in attacco, l’ottimo Milani, centrale solidissimo e già protagonista in categoria, l’altro schiacciatore Marazzini e l’ottimo opposto Venturini, rientrato quest’anno dopo un’esperienza negli Stati Uniti.

“In questo campionato – afferma coach Vittorio Bertini – tutte le partite sono estremamente incerte e questa contro il Caronno non fa certo eccezione. Quella lombarda è una squadra molto coriacea e di elevato livello tecnico, ma noi prima di tutto dovremo pensare a noi stessi, a correggere le cose che non stanno andando ed a limitare gli errori gratuiti. Dai ragazzi mi aspetto una reazione d’ orgoglio, una prova concreta che possa finalmente sbloccarci e farci rendere per quello che realmente valiamo.”.

Per riuscire ad incominciare a fare punti sarà necessario che i monregalesi riescano a sfoderare una prestazione di un certo livello tecnico ed agonistico, giocando con ordine, cattiveria agonistica ed una presenza mentale totale dal primo all’ultimo scambio.