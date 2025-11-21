 / 

| 21 novembre 2025, 08:11

Rollo (Io Posso): "Le biobanche aiutano la ricerca per combattere la Sla"

(Adnkronos) - “Serate come questa permettono di informare adeguatamente. Nell'epoca dei social, della superinformazione, i rischi di cattiva informazione sono elevatissimi, per chi vive questa malattia, con ricadute sulla salute”. Così Giorgia Rollo, fondatrice di Io Posso, voce potente della comunità Sla e da pochi giorni nominata nel Comitato tecnico scientifico della biobanca Aisla, partecipando alla maratona live di musica, spettacolo e storie di vita ‘La promessa 2025', promossa dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla, nella sede dell'agenzia Adnkronos a Roma. 

“Le biobanche sono importanti - spiega Rollo - perché innanzitutto aiutano a combatte il senso di impotenza forte che si vive in questa malattia, ma anche perché è un modo per dare un contributo piccolissimo, però veramente prezioso, ai ricercatori, per comprendere le dinamiche di questa malattia". 

 

