Il weekend nella Granda: tempo di musica e tradizioni tra fiere e concerti

Nella provincia Granda è tempo di concerti musicali dedicati a Santa Cecilia e alle fiere autunnali.

Prosegue ad Alba la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, si conclude la “Fiera del Porro di Cervere” ed entra nel clou la “Fiera Regionale del 'Tartufo Bianco e dei Vini del Roero' di Vezza d’Alba. A Beinette si celebra la “Sagra del Mais”, mentre a Castelletto Stura si svolgerà "El Festin ed San Martin" e a Monforte d’Alba la “Fera di Beru”.

Completano le offerte del fine settimana i mercatini, le mostre-esposizioni, le escursioni, le numerose rappresentazioni teatrali e i mercatini natalizi nel saluzzese, a Vinadio e a Govone.

Per tutti gli eventi e le escursioni outdoor in modo particolare … sempre un occhio alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 22 e domenica 23 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: CONCERTO CONSERVATORIO

Sabato 22 novembre, alle ore 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo, si terrà il concerto di inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 del Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo. Il tradizionale evento anche quest'anno si svolge nel giorno di Santa Cecilia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

CUNEO: MOSTRA IN SAN FRANCESCO

Sabato 22 e domenica 23 novembre il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo ospita "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione", una grande mostra promossa dalla Fondazione CRC e da Intesa Sanpaolo, con il supporto organizzativo di MondoMostre. Prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO: MAI PIÙ! (NON) SONO SOLO PAROLE

Domenica 23 novembre alle ore 17.30, al teatro Toselli si terrà lo spettacolo gratuito contro la violenza sulle donne “Mai più! (non) sono solo parole”. Info: www.eventbrite.it

CUNEO: SONIC WUNDERKAMMER

Sabato 22 e domenica 23 novembre, in orario 10-13 e 16-20, sarà visitabile presso Palazzo Samone via Amedeo Rossi 2, la personale di Fausto Balbo, nell’ambito della rassegna Fonorama.

***

ALBA: FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Nel weekend prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, che si concluderà l’8 dicembre. Dal mattino del sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA: I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 2025

Domenica 23 novembre alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe, il pianista Luigi Fracasso proporrà un excursus tra la Sonata n.14 di Beethoven detta “Al Chiaro di Luna”, le Scene infantili di Schumann, per concludere con valzer, ballate e polacche di Chopin.

Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/classica-i-concerti-della-fiera-internazionale-del-tartufo-bianco-dalba/

ALBA: APERTURE SPECIALI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel weekend sarà fruibile presso chiesa di San Giovanni Battista l’esperienza “Visioni D’Arte”, per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D e rendere la visita guidata alle opere di arte sacra fruibile a tutti. Durata 30 minuti. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-san-giovanni-3d/

ALBA: MUSICA DALLE RADICI

Sabato 22 novembre, alle ore 21, il Museo Diocesano di Alba organizza una speciale serata tra musica, arte e archeologia con lo spettacolo "Musica Dalle Radici". Info: https://visitmudi.it/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Sabato 22 e domenica 23 novembre, con punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento, di fronte al Municipio/Ufficio turistico, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Sono attivi turni sia al mattino che al pomeriggio. Info: ambientecultura.it/eventi-itinerari/

ALBA: MORE THAN KIDS

Sabato 22 e domenica 23 novembre, nella Chiesa di San Domenico, visitabile il terzo capitolo del progetto espositivo su più sedi “More than Kids” di Valerio Berruti, in concomitanza con la 95a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Orari di visita: 10-12 / 15-18. Ingresso gratuito. Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/valerio-berruti-more-than-kids/

***

ALBARETTO DELLA TORRE: CURSA DJI PLANDRUN

Domenica 23 novembre, con partenza alle ore 10, si terrà la corsa/camminata ludico motoria “Cursa dji plandrun” su percorso collinare di 8 km. Nell’occasione si presenterà il percorso “Merluzzo in Sensovia”. Info: https://dynamic-center.it/

***

BEINETTE: SAGRA DEL MAIS

Domenica 23 novembre, torna la Sagra del Mais. Alle ore 10 partirà la Mais Run: vince chi riesce a distinguersi, anche tra le pannocchie! Alle ore 12, pranzo con polenta un’occasione perfetta per gustare, in compagnia, i sapori della tradizione. Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla musica con i Suosbois e i loro balli occitani. Info: 388 90 88 466 - 331 19 22 965.

***

BENE VAGIENNA: IMMAGINI DELLA MIA MENTE

Nel week end è ancora visitabile presso la Chiesa di san Bernardino dei Disciplinati Bianchi la mostra “Immagini della mia mente” personale dell’artista e campione di pallone elastico Massimo Berruti. Orari: 10-12 / 15/18.

***

BORGO SAN DALMAZZO: RICORDANDO BEPPE ROSSO

Sabato 22 novembre, alle ore 15.30, presso il Museo dell'Abbazia, inaugurazione della mostra fotografica Beppe Rosso (1935 - 1995) una vita dedicata alla sua terra. Mostra aperta anche domenica 23 dalle 15.30 alle 18. Ingresso libero. Info: 328 58 51 710.

BORGO SAN DALMAZZO: SEGGIOLINE

Domenica 23 novembre, alle 17.30, presso l’Auditorium Civico, spettacolo “Seggioline” consigliato dai 3 anni, un incontro surreale e poetico tra due mondi opposti che imparano a completarsi a vicenda. Info: https://www.melarancio.com/

***

BOVES: SANTA CECILIA

Sabato 22 novembre, alle ore 21, nell’Auditorium Borelli, si terrà il concerto della Banda Musicale “Silvio Pellico”, nell’ambito della festa di Santa Cecilia.Ingresso libero a offerta per progetto solidale “Pastificio futuro”.

***

BRA: DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Sabato 22 e domenica 23 novembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

BRA: SOLDATINI

Sabato 22 novembre, alle ore 17, presso la sala conferenze del centro Arpino, Il museo del giocattolo propone un incontro dedicato al Soldatino, da gioco a prezioso oggetto da collezione. Al termine dell'incontro, ai partecipanti sarà possibile, insieme ai collezionisti come guida d'eccezione, visitare l'esposizione temporanea di soldatini allestita nel museo. Info: https://www.museidibra.it/museogiocattolo

***

BUSCA: UN BRAVO RAGAZZO

Sabato 22 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Busca, nell'ambito della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro, andrà in scena lo spettacolo "Un bravo ragazzo". Info: https://www.santibriganti.it/

BUSCA: VISITA ALLE CAVE DI ALABASTRO

Domenica 23 novembre, visita con guida naturalistica alle cave di alabastro di Busca. Percorso di 5 km (comprensivi di andata e ritorno), ritrovo in Casa Francotto alle ore 10 e alle ore 14,30. Il biglietto permetterà anche l'accesso alla mostra "SBAM! Un percorso nella Pop Art" presso Casa Francotto. Prenotazione obbligatoria. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO: NONNETTI

Domenica 23 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Caraglio, nell'ambito della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro, andrà in scena lo spettacolo "Nonnetti", di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola. Info: https://www.santibriganti.it/

***

CARRÙ: RASSEGNA FRITTO MISTO

Domenica 23 novembre dalle 16.30, i cantastorie e giocolieri Claudio e Consuelo porteranno in scena uno spettacolo dedicato ai bambini, ma capace di incantare anche gli adulti, tra musica, comicità e poesia visiva. Info: 334 53 86 675.

***

CARTIGNANO: AGRIATELIER

Domenica 23 novembre, con ritrovo alle ore 8.30 presso il parcheggio del campo sportivo della borgata Tetti di Dronero, nuova edizione dell’Agriatelier, iniziativa promossa dalla Compagnia & Rete del Buon Cammino. L’appuntamento è fissato alle ore 8.30, punto di ritrovo per una camminata di circa sette km. Rientro previsto a piedi alle ore 16, con arrivo al municipio di Cartignano. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.vallemaira.org/

***

CASTAGNITO: ONDE DI TERRA

Domenica 23 novembre, alle ore 16.30, in Casa San Giuseppe, via A. Manzoni 3 a San Giuseppe di Castagnito, verrà proiettato il film di Andrea Icardi “Onde di terra”, con Erica Landolfi, Paolo Tibaldi e Lucio Aimasso. Ingresso libero e gratuito.

***

CASTELLETTO STURA: EL FESTIN ED SAN MARTIN

Domenica 23 novembre ritorna "El Festin ed San Martin". Rievocazione storica con animali e figuranti che animerà le vie di Castelletto Stura con la rappresentazione di "San Martino e il povero" e del "Tramud ed San Martin". Durante la giornata mercatino agricolo ed esposizione di abiti da sposa vintage. Info: https://www.comune.castellettostura.cn.it/

***

CENTALLO: IN MEMORIAM

Sabato 22 novembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale si terrà il concerto “In memoriam” dedicato al compianto maestro Massimo Nosetto.

***

CERVERE: FIERA DEL PORRO

Sabato 22 e domenica 23 novembre chiude la 46a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. In locandina le date degli appuntamenti enogastronomici con prenotazione obbligatoria al 0172/1640001 dalle ore 19 alle 22. Info: https://www.fieradelporrocervere.it/

***

CHERASCO: SBAM POPART

Sabato 22 e domenica 23 novembre sarà visitabile “Sbam – Pop art, una mostra due sedi”, presso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele II 31, con opere di Warhol, Dine, Nespolo, Schifano e molti altri. Orari: sabato ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30. Domenica e Festivi ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30 Info: https://www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

CHERASCO: MUSEO DELLA MAGIA

Domenica 23 novembre apertura straordinaria del Museo della Magia dalle ore 10 alle 18.30. Info: https://museodellamagia.it/

***

DOGLIANI: BALLI OCCITANI

Sabato 22 novembre, alle ore 21.30, presso la Sala Polifunzionale via Louis Chabat 27, l’Associazione Culturale Artüsín Aps organizza una serata di Balli Occitani con il gruppo “Catafolk”, composto da Luca Pellegrino: Canto, Fisarmonica, Daniele Dalmasso: Violino, Daniele Landra: Organetto. Info: 335 62 12 709.

***

DRONERO: PROBLEMATICO

Sabato 22 novembre, alle ore 21, presso il Cine Teatro Iris di Dronero, si terrà lo spettacolo "Problematico" di Tiziano Grigioni. La magia peggiore, la stand-up comedy più bieca e un'esperienza del tutto evitabile, l'unica e sola! Prenotazione consigliata. Info: https://www.blinkcircolomagico.it/

DRONERO - MONASTERO: NATALE IN CHIOSTRO

Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 19, l’antico Monastero di Sant’Antonio a Monastero di Dronero ospita l’ottava edizione di “Natale In Chiostro”, il mercatino di Natale tra le suggestive mura del monastero. Numerose bancarelle di artigiani e hobbisti offriranno idee regalo, addobbi e prodotti tipici. Nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale, pronto per foto e incontri con bambini e famiglie. L’evento è a ingresso libero. Info: 366 52 97 099.

***

FOSSANO: CONCERTO DI SANTA CECILIA

Sabato 22 novembre, alle ore 20.45, presso il Duomo di S.Maria e S.Giovenale, appuntamento con il tradizionale concerto di Santa Cecilia a cura della Filarmonica Arrigo Boito. Il concerto, intitolato "Che belle epoque" è diretto dal maestro Alessio Mollo. Ingresso gratuito. Info: https://www.arrigoboitofossano.it/

***

GOVONE: MAGICO PAESE DI NATALE

Sabato 22 e domenica 23 novembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/

***

ISASCA: L’AUTUNNO DI PLUF!

Sabato 22 novembre, alle ore 10.30, presso l’ala comunale, si terrà il secondo appuntamento di “L’autunno di Pluf!”, attività musicale de La Fabbrica dei Suoni per famiglie e bambini 3-7 anni, nell’ambito di “Parla e gioca come mangi”.

***

LAGNASCO - PIASCO - VERZUOLO: MERCATINI DI NATALE ON THE ROAD

Domenica 23 novembre, dalle ore 10 alle 18, appuntamento con i "Mercatini di Natale On The Road", percorso itinerante tra atmosfere natalizie, gusto e tradizione che collega Verzuolo, Piasco e Lagnasco grazie a un servizio navetta gratuito. Nella stessa giornata "La camminata di Babbo Natale": percorso di 10 km libero a tutti con un ricco pacco gara. Info: https://villadiverzuolo.it/

***

MONDOVÌ: POMERIGGI CREATIVI

Sabato 22 novembre, alle ore 15 a Mondovì Piazza, i bambini possono cimentarsi in laboratori e giochi mentre chi li accompagna può scoprire o riscoprire i musei e la biblioteca. Posti limitati, prenotazione consigliata. Info: 0174/43003.

MONDOVÌ: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 23 novembre, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

MONDOVÌ: FESTIVAL DEI GIOVANI MUSICISTI EUROPEI

Domenica 23 novembre, alle ore 11 in Sala Ghislieri, via Francesco Gallo 7, con “Pianoforte al quadrato”, le sorelle Eleonora e Beatrice Dallagnese si confronteranno con Brahms e Stravinskij. Info: 0174/46351.

***

MONFORTE D’ALBA:LE STAGIONI DELL'ARTE

Sabato 22 e domenica 23 novembre, in orario 10-18, presso l’Oratorio S. Agostino, verranno esposte opere di artisti locali. Info: https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/monforte

MONFORTE D’ALBA: FERA DI BERU

Sabato 22 e domenica 23 novembre proseguono gli eventi legati alla tradizionale “Fera di Beru”. Cena e serata danzante il sabato, mercato di prodotti tipici, pranzo con polenta e spezzatino, trekking e intrattenimenti per i più piccoli a completare i festeggiamenti alla domenica. Info: 353 34 01 905.

***

PAESANA: SEGNI E PASSI

Sabato 22 novembre, alle ore 10.30 presso la chiesetta di San Giuseppe in frazione Croesio a Paesana, si si inaugura il nuovo percorso “Segni e Passi” che porterà all’antica ruota del Mulino di proprietà della famiglia Barra – Ferrato. Seguirà un momento conviviale sotto il porticato della chiesetta frazionale.

***

PRADLEVES: LE BORGATE DELLE LEGGENDE

Domenica 23 novembre, con ritrovo alle ore 9 presso Bar Abrì presso impianti sportivi, partirà un’escursione che andrà a toccare luoghi di grande importanza naturalistica, ma si manterrà il focus sull'architettura e sulle leggende che da secoli animano le borgate di Pradleves. Info: 334 93 49 151.

***

RACCONIGI: CICOGNE

Sabato 22 novembre, al Centro Cicogne e Anatidi, “In visita al Centro Cicogne”: osservazione della migrazione autunnale delle gru cenerine. Inizio ore 14.15, durata di circa tre ore. Un ornitologo esperto accompagnerà i partecipanti, massimo 20, lungo il percorso di visita e negli appositi capanni, nell’osservazione delle gru che, in questo periodo dell’anno, sostano abitualmente nelle aree umide del centro prima di riprendere il loro viaggio migratorio verso sud. Info: https://www.parcomonviso.eu/

RACCONIGI: IL TROVAROBE

Domenica 23 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 18, le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

***

SALUZZO: GIACOMO PUCCINI

Sabato 22 novembre alle 21, al Monastero della Stella di Saluzzo in piazzetta Trinità 4, andrà in scena il concerto “Vissi d’arte, vissi d’amore”, un percorso musicale e narrativo dedicato a Giacomo Puccini. Info: https://www.monasterodellastella.it/evento/vissi-d-arte-vissi-d-amore

SALUZZO: FESTA DELLA LUCE

Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 19 presso l’ex Caserma Musso in piazza Montebello 1, si svolgerà la 12a edizione della “Festa della Luce”, con 70 operatori olistici del benessere, artisti, artigiani e percorso espositivo. Info: https://www.facebook.com/p/Festa-della-Luce-61560141043409/

***

SAN MICHELE MONDOVÌ: L’ITALIA CANTA

Sabato 22 novembre, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì, si terrà la tradizionale rassegna corale “L’Italia canta”, con l’organizzazione della Corale Due Torri-Monica Tarditi.

***

SAVIGLIANO: SVELATA/MENTE

Domenica 23 novembre, alle ore 10.50, presso Palazzo Taffini, spettacolo “Svelata/mente”, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Info: info@amicidellamusicasavigliano.it

***

TRINITÀ: TEATRO

Sabato 22 novembre, alle ore 21, nel Teatro Garavagno andrà in scena “La sensale di matrimoni”, della compagnia teatrale Tomooc. Info: https://www.comune.trinita.cn.it/

***

VALDIERI: POLENTATA

Domenica 23 novembre, in piazza della Resistenza, è organizzata una polentata in occasione di San Martino. Servizio d'asporto con offerta libera fino a esaurimento scorte a partire dalle ore 12. Prenotazione non necessaria. Info: https://www.comune.valdieri.cn.it/

***

VEZZA D’ALBA: FIERA REGIONALE DEL TARTUFO BIANCO E DEI VINI DEL ROERO

Sabato 22 novembre alle ore 10, presso il Cabanun convegno 'Di chi è il tartufo? La cerca libera: una unicità italiana nel patrimonio Unesco'. Domenica 23 novembre alle ore 11, inaugurazione della Fiera regionale del 'Tartufo Bianco e dei vini del Roero', mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato, sfilata del Gruppo Folklore del Roero, concerto di Explosion Band e mostra fotografica "Connessioni" e presso il Museo naturalistico del Roero mostra "Albero Amico Mio”. Info: 334 94 41 634 - 0173/65022.

***

VINADIO: CHE FORTE NATALE

Sabato 22 e domenica 23 novembre avrà inizio la 21a edizione del Mercatino di Natale “Che forte Natale”. Dalle 10 alle 18 i visitatori troveranno nella storica caserma Carlo Alberto un percorso con mercatini, spettacoli, presepi, enogastronomia e attività per bambini e famiglie. Oltre 120 espositori, mongolfiera, visite animate al Forte, danza verticale. Info: www.fortedivinadio.com

***

VILLANOVA MONDOVÌ: MUSICA DA BALLO

Sabato 22 novembre, alle 21, nella sede della Società Operaia serata di musica da ballo con Claudio Musik Folk. Info: 335 69 68 246.



