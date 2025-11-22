"Una montagna di sorrisi" in tour: al via le serate di presentazione dell'impresa di Marco Galliano per la Pediatria di Savigliano

Una "Montagna di sorrisi in tour": Marco Galliano, presenta in un docufilm l' impresa sportiva - benefica che ha appassionato tantissimi nella tre giorni, dal 21 al 24 agosto scorso, coinvolgendoli emotivamente nel suo viaggio di pedalate, arrampicate e scarpe da running, realizzato per regalare speranza ai piccoli malati della Pedriatria, Neonatologia e Oncoematologia pedriatrica dell’ospedale di Savigliano diretta da Maria Eleonora Basso, attraverso donazioni all'associazione Il "Fiore della vita odv " che opera a sostegno del reparto, eccellenza in Piemonte.

Ha raccolto una super cifra di 10.500 euro, con l'impresa da record “Una montagna di sorrisi”, percorrendo in solitaria 530 km in bici, 12 km a piedi con 4.800 m di dislivello positivo, da Porto Tolle alla foce del Po, alla sommità del Monviso 3841, dal mare in cui sfocia il grande fiume, alla montagna da cui nasce, in 42 ore e 14 minuti.

L' impresa, bellissima, in cui ha unito la passione per la fatica (Galliano è anche uno snow boarder estremo delle vette himalayane) all'obiettivo di sostenere il progetto benefico per donare sorrisi ai piccoli degenti che stanno lottando contro la malattia) è stata documentata dall'inizio alla fine, dal fotografo videomaker saluzzese Paolo Cilli.

Ora il “tour” di presentazione è pronto al via e, sottolinea Galliano avrà ancora "l’ obiettivo di promuovere la solidarietà, lo sport, il territorio ed ovviamente tutti gli sponsor che hanno creduto fin da subito al progetto".

Si parte con un programma di tre serate. La prima giovedì 27 novembre alle 21 alla Crosà Neira, in via della Misericordia a Savigliano, all’interno della serata inaugurale della stagione 2025 - 2026 dello sci e snowboard del club saviglianese. A presentare l'evento sarà Ilenia Arnolfo giornalista e presentatrice affermata.

La seconda serata si svolgerà a Saluzzo presso la sede Eviso (in corso Luigi Einaudi 3) sponsor di "Una montagna di sorrisi" l’ 11 dicembre, sempre con inizio alle 21. Qui sarà obbligatorio registrarsi per prenotare i posti.

La terza presentazione si svolgerà il 18 dicembre a Piasco nella sede di un altro sponsor dell’iniziativa benefica: il birrificio Kauss in via Costigliole.

Durante le serate sarà possibile contribuire ancora alla solidarietà del progetto, donando al Fiore della Vita odv, mediante offerta libera o Satispay.