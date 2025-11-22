CALCIO SERIE C / Il Bra si rimette in marcia: 2-0 al Pontedera con Di Biase e Dimatteo

Dopo Pineto e Arezzo dove erano mancati (solo) i punti, il Bra ha ripreso a marciare nel proprio cammino verso la salvezza. Conscio dei propri mezzi, delle proprie qualità tattiche e di uno spogliatoio sempre più cementato attorno a mister Fabio Nisticò e a tutto il suo staff, ha vinto per 2-0 con il Pontedera.

In un venerdì sera freddissimo al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, ma “riscaldato” dagli 11 cuori giallorossi in campo e dai cuori giallorossi sugli spalti (giunti direttamente con un pullman dalla città della Zizzola). Ora sono 13 i punti in classifica, dopo la 15esima di andata della Serie C Sky Wifi (girone B). Una menzione per Gianmarco Di Biase e Samuele Dimatteo, andati a segno; una menzione per Alessandro Fiordaliso e Matteo Pautassi, usciti (purtroppo) anzitempo per infortunio. Capitani in campo con le fasce rosse per la sensibilizzazione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Andiamo in cronaca.

Ladinetti conclude alto di poco al quinto di gioco, ma è 1-0 Bra al 9′: Baldini illumina Lionetti che calcia di sinistro da dentro l’area, Biagini para ma sulla ribattuta è un “vero rapace” Di Biase che gonfia la rete. I padroni di casa controllano, gestiscono e vanno a riposo con il prezioso vantaggio in tasca.



A inizio ripresa, Cannistrà prende il posto di Fiordaliso (dopo aver preso una botta alla spalla destra nel primo tempo). Passano 10 minuti e il capitano Pautassi deve abbandonare la contesa per un infortunio al ginocchio, con intervento della barella. Subentra Rottensteiner e ora occorrerà attendere gli esami strumentali. L’arbitro assegna un penalty al Pontedera al 21esimo, per un tocco di gomito di Maressa in mischia (confermato dopo l’FVS chiesto dai braidesi): Renzetti è “mastodontico” e con la mano di richiamo, sulla sua sinistra, respinge la palla calciata da Ladinetti. Si giunge ai 7 di recupero con il raddoppio realizzato grazie alla discesa di De Santis e al diagonale di Dimatteo (alla prima rete stagionale): 2-0 confermato al 48esimo dopo un controllo arbitrale, per un secondo pallone entrato a inizio azione. Il Pontedera prova a riaprirla (mischia davanti a Renzetti e FVS richiesto per una presunta trattenuta nei 16 metri non ravvisata), ma tutto scorre fino al 14esimo minuto di recupero e arriva il fischio che vale 3 punti.



Sabato 29 novembre (ore 14,30) al “Tullio Morgagni” si giocherà Forlì-Bra.



Bra: Renzetti, Sganzerla, Di Biase (39′ st La Marca), Pautassi (10′ st Rottensteiner), Lionetti, Fiordaliso (1′ st Cannistrà), Maressa, De Santis, Cucciniello (27′ st Lia), Brambilla, Baldini (39′ st Dimatteo).

A disp: Franzini, Menicucci, Sinani, Morleo, Campedelli, Rabuffi, Gaglioti, Chiabotto, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Pontedera: Biagini, Milazzo (20′ st Bucancil), Corradini (20′ st Vona), Migliardi, Ladinetti, Ianesi, Manfredonia (41′ st Pietrelli), Vitali, Perretta, Cerretti (20′ st Bassanini), Battimelli (1′ st Tarantino)

A disp: Vannucchi, Strada, Gueye, Scaccabarozzi, Paolieri, Pretato, Tempre, Coviello.

Allenatore: Leonardo Menichini.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (assistenti: Di Curzio di Civitavecchia ed El Hamdaoui di Novi Ligure; quarto ufficiale: Gauzolino di Torino; operatore FVS: Pignatelli di Viareggio).

Marcatori: 9′ pt Di Biase (B), 48′ st Dimatteo (B).

Note: serata molto fredda, terreno di gioco in erba sintetica; 129 spettatori con 44 abbonati e 32 nel settore ospiti. Ammoniti Sganzerla, Cucciniello, Maressa, Rottensteiner (B), Vitali (P). Espulsi dalla panchina Vaudagna, Menicucci (B) e Lisuzzo (P).