SUPERLEGA / Domani c'è Cuneo-Modena, il ritorno di una grande classica: il palazzetto è pronto a ruggire [VIDEO]

A Cuneo cresce l’attesa per una delle partite più affascinanti della pallavolo italiana. Domani, domenica 23 novembre alle ore 16, il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta tornerà a essere teatro di un grande classico: MA Acqua S.Bernardo Cuneo contro Valsa Group Modena, valida per la settima giornata di SuperLega.

Una sfida che negli anni ’90 e nei primi 2000 ha rappresentato il vertice del volley nazionale, con due piazze storiche capaci di trasformare ogni incontro in uno spettacolo dentro e fuori dal campo. Oggi gli equilibri sono mutati, ma l’emozione di rivedere i “canarini” sul parquet piemontese rimane intatta.

La squadra di Matteo Battocchio arriva alla sfida con grande entusiasmo dopo il convincente 3-0 esterno rifilato a Grottazzolina, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Modena, dal canto suo, ha subito una bruciante sconfitta al tie-break sul campo di Cisterna, dove, avanti 2-0, ha sprecato dieci match ball nel terzo set, scivolando poi al quinto. Una battuta d’arresto che non cancella però il valore del roster gialloblù, costruito per il campionato 2025/26 con ambizioni di alto livello.

In casa Cuneo c’è ottimismo. Merito anche del rendimento del giovane opposto francese, Nathan Feral, protagonista di un avvio di stagione molto convincente. “Assolutamente sì, sono contento — racconta Nathan — penso che la nostra sia una prima parte di stagione molto positiva e che lasci presagire una seconda ancora più bella. Arrivo in un campionato che non conosco e per ora sta andando abbastanza bene, riesco a essere tutto sdommato regolare”.

E sulla sua scoperta della SuperLega aggiunge: “È un grande campionato. Giocare contro squadre come Perugia e Trento è qualcosa di molto importante per me. È un campionato di altissimo livello”.

Il bilancio cuneese, fin qui, è più che soddisfacente per il francese: “Possiamo essere molto contenti — conferma — dato il nostro obiettivo di restare in SuperLega. Ma penso che abbiamo ancora belle cose da fare”.

Inevitabile uno sguardo alla grande sfida di domenica: “Penso che non sarà una partita facile, ma abbiamo la possibilità di fare bene. Modena è una grande squadra, ma noi siamo in grado di fare grandi partite. Quindi penso che ci sia davvero qualcosa da andare a cercare questa domenica e di prendere dei punti".

A fare la differenza potrebbe essere anche l’atmosfera del palazzetto, sempre caldo nelle prime uscite stagionali: “Davvero fantastico giocare in casa, il pubblico ci sostiene sempre. Il palazzetto è quasi sempre pieno, un’atmosfera stupenda e questo ci aiuta a vincere”.

Il palazzetto è pronto, il pubblico pure. Cuneo sogna il colpaccio, Modena vuole rimettersi in carreggiata. Il resto lo dirà il campo, in una domenica che profuma di grande volley.

