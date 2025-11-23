A Ceva una serata conviviale, tra tradizione e amicizia alpina

Sabato 22 novembre la sede della Sezione Ana di Ceva ha ospitato una serata organizzata dai gruppi Ana di Ceva e Garessio e dedicata alla sezione cebana, un evento all'insegna della tradizione e della fratellanza alpina.



Per l’occasione i gruppi Ana di Garessio e Ceva si sono uniti per organizzare una grande cena a base di polenta bianca.

Presenti all'incontro numerose penne nere dei vari gruppi Ana e il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli.

Ad accogliere gli ospiti, il presidente della Sezione Ana di Ceva, Fabrizio Carena, che ha sottolineato: “È stata una serata semplice ma autentica, fatta di sorrisi, condivisione e quel senso di famiglia che solo gli Alpini sanno creare. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile questo appuntamento. La forza della nostra Sezione nasce proprio da questi momenti”.