A Mondovì arriva la mostra HeART of Gaza

HeART of Gaza è il nome della mostra itinerante di opere d'arte, create da bambini dai 3 ai 17 anni, che vivono o vivevano a Gaza. Istituita nel giugno 2024 da Mohammed Timraz (Deir al Balah, Gaza Centrale) e Feile Butler (Sligo, Irlanda), HeART of Gaza offre una piattaforma per i più silenziosi, i più vulnerabili e i più colpiti da questo genocidio. I disegni sono stati realizzati ne “La tenda degli artisti” a Deir al Balah, uno spazio dedicato all’organizzazione di laboratori artistici per bambini. L'idea della mostra è nata quando i nipoti di Mohammed hanno inviato a Feile alcune di queste opere tramite WhatsApp. Quando Feile ha visto gli orrori rappresentati da questi bambini, ha capito che le opere dovevano essere diffuse.

Ad oggi, HeART of Gaza è stata esposta in quasi novanta città in due continenti, e in questo momento è presente in numerosi luoghi d'Italia.

I circa 40 disegni, corredati del nome e della foto dell'autore, riportano nelle didascalie l'emozione e il vissuto dei bambini, che, senza filtri, condividono le loro paure e i loro desideri più intimi, la loro stanchezza, la loro resistenza, le loro speranze e i loro trionfi.

Con i fondi raccolti dalle varie esposizioni, le tende degli artisti si sono moltiplicate in diverse sedi della Striscia di Gaza, offrendo ai bambini un luogo dove ritrovare un frammento della loro infanzia, stare insieme in amicizia e creare arte per elaborare il loro mondo, condividere i loro ricordi ed esprimere le loro emozioni.

HeART of Gaza, organizzata a Mondovì dalle Donne in cammino per la pace Mondovì e dal Tavolo di coordinamento comunale per la pace e l’educazione ad una cittadinanza attiva, è visitabile presso l'Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza dal 29 novembre al 14 dicembre, tutti i giorni compresi i festivi, dalle 15 alle 18, al mattino su prenotazione al 334 795 9307.

Sabato 29 novembre inaugurazione alle 16.30. Sabato 6 dicembre collegamento internet con Mohammed Timraz alle 16.

Ingresso libero.