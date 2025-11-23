A Sanfrè i bambini della scuola dell'infanzia inagurano la "Bacheca della gentilezza"

Adesso Sanfrè ha la sua “Bacheca della Gentilezza”: l’hanno inaugurata giovedì 13 novembre i bambini della scuola dell’infanzia, nel portico antistante la sala consiliare del municipio.

È uno spazio colorato e accogliente dove gli stessi bambini, le famiglie e tutte le persone che lo desiderano potranno condividere parole, gesti e pensieri gentili. Si tratta di un progetto pensato e fortemente voluto dalle insegnanti, per promuovere tra i più piccoli e tra i loro genitori il valore del rispetto, dell’ascolto e dei gesti gentili nella vita di ogni giorno.

All’evento hanno preso parte numerose mamme e papà, il sindaco Giuseppe Barberis, la vice sindaco Marina Policrati e l’assessore Silvia Vanni, che hanno portato il loro saluto e sottolineato l’importanza di iniziative educative capaci di costruire, fin dalla prima infanzia, una comunità più solidale e attenta agli altri.

Per rendere ancora più speciale l’inaugurazione, i bimbi hanno allietato i presenti con un canto e una filastrocca dedicati alla gentilezza, suscitando emozione e applausi tra i presenti.

"Nella Giornata della Gentilezza – spiega il sindaco Barberis -, mi sono emozionato nell'accogliere in Comune i bimbi della scuola dell'infanzia con i loro lavoretti e le loro canzoncine per ribadire quanto sia importante un approccio gentile con il prossimo anche alla loro età: brave maestre, in particolare Loredana, e grazie del vostro impegno".

Ogni messaggio e ogni sorriso da parte dei bambini hanno rappresentato un piccolo gesto d’amore e un invito a ricordare che "con gesti di dolcezza si coltiva gentilezza".

"È la filosofia che stiamo cercando di attuare nel nostro istituto comprensivo – spiega Anna Giordana, Dirigente dell’istituto comprensivo Arpino di Sommariva Bosco, di cui fa parte la sede di Sanfrè -. Non ho potuto essere presente all’inaugurazione, ma ringrazio tutti per la sensibilità verso questa iniziativa: oltre a creare un percorso di sviluppo di competenze e conoscenze, la scuola dev’essere il primo luogo in cui si trasmettono i valori fondamentali della convivenza e dell’empatia".

"Anche con una “catena della gentilezza” – fanno eco le insegnanti -, che permetta ogni giorno di alimentare rapporti fatti di cortesia e di rispetto tra bambini e adulti".