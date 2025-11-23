“Attenzione Sedia Rossa!” a Santa Vittoria d’Alba

Dall’amministrazione comunale di Santa Vittoria d’Alba un’iniziativa assai significativa, che prenderà il via martedì 25 novembre.

Dalla sindaca Adriana Dellavalle e dal consigliere con delega a istruzione e cultura Marina Tibaldi, i dettagli della proposta :

“Prendendo spunto da un progetto avviato tempo fa a Cuneo, abbiamo pensato di dare vita, da novembre 2025 ad una iniziativa per rendere i ragazzi consapevoli della grande piaga sociale che è la violenza sulle donne. Per questo progetto chiediamo la collaborazione delle insegnanti dell’I.C. Carlo Bertero.

Il Comune di Santa Vittoria d’Alba darà alla scuola media una sedia rossa, e una classe o un gruppo di studenti scelti a discrezione delle insegnanti, personalizzerà questa sedia con pitture o lavori scelti che renderanno l’opera simbolo di ripudio e di rifiuto della violenza sulle donne”.

Ogni sedia sarà dunque un pezzo unico. La prima sedia rossa che dà l’avvio a questo progetto annuale, sarà posizionata nel comune di Santa Vittoria d'Alba e inaugurata martedì 25 novembre alle 8.30 in municipio.

Si proseguirà negli anni successivi, e l’amministrazione comunale o il consiglio comunale dei ragazzi individueranno un luogo pubblico degno di esporre, ricordare, questo evento. Un esempio potrà essere l’ospedale, la biblioteca, la caserma, sedi istituzionali della Provincia o della Regione.

Proseguono le referenti: “Questo progetto ha come obiettivo non solo una generica disapprovazione ma una seppur semplice presa di posizione attiva da parte delle nuove generazioni. Vorremmo con loro dare vita ad una campagna di sensibilizzazione visibile e tangibile. La sedia rossa rappresenterà un’assenza da colmare, una storia da raccontare, un silenzio da rompere, per invitare a riflettere sulla prevaricazione verso le donne. Vorremmo che essa diventi, come la panchina rossa, un simbolo che dà voce a chi resta nell’ombra e porta attenzione dove è più necessario. Ringraziamo per l’attenzione della comunità e per la sempre grande disponibilità verso i progetti sociali”.

All’evento parteciperanno il dirigente scolastico Maurizio Trinchero, il maresciallo capo dei carabinieri di Bra Enrico Bosio, la rappresentante dell’associazione “Mai più sole” Marina Panero e la professoressa Luciana Perri che ha seguito i lavori di realizzazione.