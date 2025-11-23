In arrivo un ricco week end di appuntamenti alla biblioteca di Vicoforte

La biblioteca di Vicoforte, coordinata dal Direttore Sara Rossi, propone per l’ultimo fine settimana di novembre due interessanti appuntamenti con la lettura. Si comincia venerdì 28 alle 20,30 nella Sala Polifunzionale di Via al Santuario con la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Bruno Vallepiano, “Il freddo nelle ossa”.

Bruno Vallepiano, scrittore dei “nostri posti”, racconta nel suo ultimo libro l’ottava avventura di Mauro Bignami, professore di filosofia con la passione per i delitti in cui, suo malgrado, riesce sempre ad essere coinvolto. La storia si sviluppa tra Mondovì e dintorni con molti riferimenti a luoghi reali che permettono al lettore di immergersi completamente nel racconto. Il libro è anche un pretesto per accennare ad una vicenda reale che ha coinvolto aziende zootecniche del Piemonte e dell’Abruzzo e che ha portato ad una complessa indagine attraverso la quale è stata smascherata una macchinosa organizzazione criminale. L’ingresso alla serata è libero.

Gli appuntamenti continuano sabato 29 alle 10,30 nei locali della biblioteca, dal Municipio, con letture animate e laboratori creativi rivolti ai bambini delle classi dalla prima alla terza della scuola primaria. Le attività sono preparate e condotte dalle volontarie della biblioteca che coinvolgeranno i bambini in un’affascinante avventura alla ricerca della ormai per loro nota Fatina dei Libri che ogni tanto fa tappa nella biblioteca. La partecipazione all’attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via whatsapp al n. 338 206 1317.