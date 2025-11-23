Drink Art Winter Edition: a Cuneo tornano i venerdì di Natale firmati Millenium

Dopo il grande successo dell’edizione estiva, Drink Art torna a Cuneo in versione natalizia, pronta a scaldare l’atmosfera del centro città con luci, musica e tanta voglia di stare insieme.

L’appuntamento è per venerdì 5, venerdì 12 e venerdì 19 dicembre 2025, con tre serate all’insegna del divertimento e della socialità.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 18 con il taglio del nastro in via Roma, nel cuore del centro storico di Cuneo.

La Drink Art Winter Edition riprende la formula che ha decretato il successo dell’edizione estiva: la Drink Card, un carnet che si potrà acquistare prima e che darà diritto a consumazioni nei locali aderenti.

I protagonisti di questa edizione saranno il Bar 800, il Bar 44, il Bar Côni Veja, il Caffè Bruno, Apotheke e la Pizzeria Il Tagliere, sei locali del centro che ancora una volta uniscono le forze per un evento condiviso.

Le serate saranno animate da 4 DJ che suoneranno e intratterranno il pubblico in corrispondenza dei bar aderenti, creando un percorso musicale tra via Roma e piazza Galimberti; la città vivrà tra ritmi, luci e atmosfera di festa.

“Dopo l’estate, molti ci hanno chiesto di ripetere l’esperienza anche a dicembre” raccontano i soci dell’associazione Millenium Francesco Corsetta, Enrico Riccardi e Claudio Serale “… abbiamo pensato a un format che unisse la magia del Natale all’energia della Drink Art, con tre serate all’aperto, buona musica e i locali del centro protagonisti. Quest’anno la novità assoluta saranno i mercatini di Natale, ideati e realizzati da noi, per portare a Cuneo un tocco nuovo di artigianato, tradizione e festa.”

Per la prima volta Cuneo ospiterà con orario 10:00 - 20:00, i Mercatini di Natale organizzati da Millenium, che si terranno:

dal 5 all’8 dicembre

dall’11 al 14 dicembre

dal 19 al 24 dicembre.

In via Roma saranno allestite le casette in legno e verranno esposti prodotti artigianali, decorazioni, specialità gastronomiche e idee regalo, accompagnate da musica, profumi e luci natalizie.

“Vogliamo che il centro sia vivo tutto il giorno, non solo la sera” aggiungono gli organizzatori “… i mercatini sono pensati per creare un’esperienza per tutti: famiglie, bambini, turisti e giovani, in un ambiente accogliente e curato.”

Il successo della Drink Art è il frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che ha saputo mettere insieme locali, istituzioni e cittadini.

Gli organizzatori ringraziano “il Comune di Cuneo per il sostegno, i fornitori che hanno contribuito alla realizzazione dei mercatini, e tutti i locali aderenti, che con entusiasmo hanno deciso di dare continuità a questo progetto. Senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile creare un evento di tale portata nel cuore della città”.

L’attesa è già alta “… in queste settimane stiamo ricevendo tantissimi messaggi” raccontano i soci Millenium “… molti ragazzi ci scrivono dicendo che non mancheranno e sono già passati nei nostri locali per chiedere informazioni sulla Drink Card. È la dimostrazione che Cuneo ha voglia di socialità e che i giovani sanno vivere la città in modo positivo e responsabile.”

Cuneo si prepara a una Drink Art d’inverno che promette emozioni e divertimento, tra mercatini, dj set e convivialità: un nuovo modo per vivere il centro cittadino, con la stessa energia che ha reso l’estate 2025 indimenticabile.

Le immagini inserite sono state realizzate da I.A. e sono state usate per creare l'atmosfera natalizia.