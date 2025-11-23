 / 

Gp Las Vegas, ordine d'arrivo. Le classifiche del Mondiale F1 2025

(Adnkronos) - La vittoria di Max Verstappen nel Gp di Las Vegas tiene aperto il Mondiale 2025 di Formula quando mancano 2 gare al termine della stagione. Il pilota olandese della Red Bull rimane in corsa per il titolo alle spalle dei due piloti della McLaren, il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri. 

 

1. Max Verstappen (Red Bull) - 50 giri - 1h21'08''429; 

2. Lando Norris (McLaren) + 20''741; 

3. George Russell (Mercedes) + 23''546; 

4. Oscar Piastri (McLaren) + 27''650; 

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30''488; 

6. Charles Leclerc (Ferrari) + 30''678; 

7. Carlos Sainz (Williams) + 34''924; 

8. Isack Hadjar (RB) + 45''257; 

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 51''134; 

10. Lewis Hamilton (Ferrari) + 59''369; 

11. Esteban Ocon (Haas) + 1'00''635; 

12. Oliver Bearman (Haas) + 1'10''549; 

13. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25''308; 

14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26''974; 

15. Pierre Gasly (Alpine) + 1'31''702; 

16. Liam Lawson (RB) + 1 giro; 

17. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro; 

18. Alexander Albon (Williams) ritiro; 

19. Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro; 

20. Lance Stroll (Aston Martin) ritiro. 

 

1. Lando Norris 408 punti; 

2. Oscar Piastri 378; 

3. Max Verstappen 366; 

4. George Russell 291; 

5. Charles Leclerc 222; 

6. Lewis Hamilton 149; 

7. Kimi Antonelli 132; 

8. Alex Albon 73; 

9. Isack Hadjar 47; 

10. Nico Hulkenberg 45; 

11. Carlos Sainz 44; 

12. Oliver Bearman 40; 

13. Fernando Alonso 40; 

14. Liam Lawson 36; 

15. Lance Stroll 32; 

16. Esteban Ocon 30; 

17. Yuki Tsunoda 28; 

18. Pierre Gasly 22; 

19. Gabriel Bortoleto 19; 

20. Franco Colapinto 0. 

 

1. McLaren 786 punti; 

2. Mercedes 423; 

3. Red Bull 391; 

4. Ferrari 371; 

5. Williams 117; 

6. RB 86; 

7. Aston Martin 72; 

8. Haas 70; 

9. Sauber 64; 

10. Alpine 22. 

 

 

 

