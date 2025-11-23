 / 

Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Oggi, domenica 23 novembre, si gioca a San Siro il big match Inter-Milan. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento da prima in classifica, con 24 punti, mentre i rossoneri di Allegri inseguono a quota 22. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming.

 

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan, in campo alle 20:45:

 

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri. 

Inter-Milan sarà visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. 

 

