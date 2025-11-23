 / 

Vanoni, il ricordo oggi a Verissimo: l'ultima intervista a Silvia Toffanin

(Adnkronos) -

Verissimo ricorda Ornella Vanoni. Oggi, domenica 23 novembre, in apertura di puntata Silvia Toffanin ricorderà e renderà omaggio all'icona della musica italiana, morta venerdì all'età di 91 anni, con la sua ultima intervista a Verissimo. 

A Silvia Toffanin, Ornella Vanoni aveva parlato del suo rapporto con il pensiero della morte: “Per me è facile pensare che la morte sia vicina. Ho praticamente 91 anni. Ma non voglio morire troppo tardi, troppo grande, troppo vecchia insomma. Non voglio perché io voglio vivere finché do alla vita qualcosa e la vita mi dà a me. Il giorno che io non do più o non mi dà più io non voglio vivere”. 

L'appuntamento è su Canale 5 alle 16.00.  

 

